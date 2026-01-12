A Marino Hinestroza no lo dejan ni llegar a Boca Juniors; hablan de "polémico video en redes"

Marino Hinestroza es noticia día a día en Argentina aunque todavía no se ha confirmado su fichaje por Boca Juniors, en medio de largas conversaciones con Atlético Nacional y con su particular forma de ser, que no ha pasado desapercibida en el cono sur, por su carácter, algo que no es común en ese país.

Por eso, en medio de las negociaciones, un video del joven jugador publicado en sus historias de Instagram, causó revuelo y muchos pensaron que no se estaba cuidando a días de darse su paso al cuadro 'xeneize', aunque ya se aclaró el tema para evitar confusiones.



El video polémico de Marino Hinestroza en Argentina

El diario 'Olé' tituló una nota este lunes de la siguiente manera: "La historia real del polémico video por el que acusaron a Hinestroza", agregando que "el flamante refuerzo de Boca fue viral después de difundirse algunas imágenes que lo involucraban y por las que lo señalaron en las redes sociales".

Lo que sucedió fue que el colombiano publicó un video en el que se ve jugando de forma fuerte, algo que preocupó a los hinchas y generó indignación en algunos, porque pensaron que no se estaba cuidando a punto de darse el traspaso.

Sin embargo, 'Olé' averiguó que "si bien lo acusaron y recibió lecciones de moral de mil tipo, el extremo de 23 años no estaba jugando ese partido. Aunque sí estaba en el lugar del hecho, pero ocupando otro rol, el de filmmaker en este caso, ya que él mismo se encargó de capturar las imágenes con su celular y de subirlas a sus redes sociales personales", y de esa manera hicieron un llamado a la tranquilidad. "Calma, el Marino está bien y listo para viajar a la Argentina", cerraron diciendo.

Así ven a Marino Hinestroza en Argentina

El atacante vallecaucano ha sido polémica, tiene una particular forma de ser, a veces controversial, y eso ha generado intriga en el entorno de Boca Juniors, ya que más allá de lo deportivo su personalidad es algo que no pasa desapercibida.



"Marino Hinestroza es un personaje de esos que no pasan inadvertidos. Extrovertido, alegre, con mucha presencia y un carácter fuerte, también polémico, claro", resaltaron en el citado medio argentino.