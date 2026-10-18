Kylian Mbappé está completamente loco; vea su golazo con Real Madrid vs Sevilla en La Liga

Kylian Mbappé no para de sorprender al mundo del fútbol. Cuando uno cree haberlo visto todo, sale con algo nuevo y mucho más impresionante que lo anterior. Prueba de ello fue su gol con Real Madrid enfrentando a Sevilla, este domingo 18 de octubre, en el estadio Santiago Bernabéu. Y es que la acción individual dejó 'boquiabierto' a más de uno y desató la fiesta en el estadio Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions AFP

Cuando transcurría el minuto 37', Yan Diomandé recibió por la banda izquierda, levantó la cabeza, soltó el esférico e hizo un pase para Jude Bellingham, quien sacó un truco de la galera. Hermoso taco de primera para Kylian Mbappé, que hizo más magia en el terreno de juego. Se giró para quitarse la marca de un rival y, de paso, llevarse el balón, se sacó al arquero, Odisseas Vlachodimos, y marcó el 2-0 parcial.

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Vea el gol de Kylian Mbappé con Real Madrid vs Sevilla en La Liga de España

¡¡ASÍ JUEGA EL REAL MADRID DE MOURINHO!! Tacazo de Bellingham, control, pie a pie y definición TOP de Mbappé para convertir un golazo y el 2-0 vs. Sevilla.



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