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Gol Caracol  / Kylian Mbappé se reveló; amonestado, tras molestarse con el árbitro y discutir con rival

Kylian Mbappé se reveló; amonestado, tras molestarse con el árbitro y discutir con rival

En el partido entre Real Madrid y Girona, por la fecha 31 de La Liga, Kylian Mbappé protagonizó una imagen poco habitual en él, enojado y peleando con varios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Kylian Mbappé y su enojo en el partido entre Real Madrid y Girona, por La Liga
Kylian Mbappé y su enojo en el partido entre Real Madrid y Girona, por La Liga
AFP

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