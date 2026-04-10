Kylian Mbappé se reveló; amonestado, tras molestarse con el árbitro y discutir con rival

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Kylian Mbappé no aguantó más y mostró su inconformismo con una decisión arbitral. Este viernes 10 de abril, el Real Madrid recibió al Girona, por la fecha 31 de La Liga, en el estadio Santiago Bernabéu, y el francés se llevó las miradas por una reacción que tuvo contra el juez central y uno de sus rivales, discutiendo y mostrando su enojo.
La reacción del astro del conjunto 'merengue' generó que fuera amonestado, lo cual no es habitual que suceda, cuando salta a una cancha. Sin embargo, la impotencia, el discreto nivel de los dirigidos por Álvaro Arbeloa y la sanción del árbitro, llevaron a que actuara de esa manera.
Jugada en ataque para el Real Madrid y todo terminó en amarilla para MBAPPÉ por un manotazo: ¿Qué te pareció? Picante con el árbitro y con Gazzaniga el crack francés...— SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2026
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