Kylian Mbappé se reveló; amonestado, tras molestarse con el árbitro y discutir con rival

Kylian Mbappé no aguantó más y mostró su inconformismo con una decisión arbitral. Este viernes 10 de abril, el Real Madrid recibió al Girona, por la fecha 31 de La Liga, en el estadio Santiago Bernabéu, y el francés se llevó las miradas por una reacción que tuvo contra el juez central y uno de sus rivales, discutiendo y mostrando su enojo.

La reacción del astro del conjunto 'merengue' generó que fuera amonestado, lo cual no es habitual que suceda, cuando salta a una cancha. Sin embargo, la impotencia, el discreto nivel de los dirigidos por Álvaro Arbeloa y la sanción del árbitro, llevaron a que actuara de esa manera.



Vea el enojo de Kylian Mbappé con el árbitro de Real Madrid vs. Girona