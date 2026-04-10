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Gol Caracol  / Kylian Mbappé, con sangre en su rostro, tras codazo, pero no hubo penalti; polémica jugada

Kylian Mbappé, con sangre en su rostro, tras codazo, pero no hubo penalti; polémica jugada

Cuando se jugaban los últimos minutos en el Santiago Bernabéu, entre Real Madrid y Girona, se presentó esta acción donde Kylian Mbappé terminó en el suelo y pidieron falta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Kylian Mbappé, con sangre en su cara, en Real Madrid 1-1 Girona, por La Liga de España
Kylian Mbappé, con sangre en su cara, en Real Madrid 1-1 Girona, por La Liga de España
Getty Images

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