Kylian Mbappé, con sangre en su rostro, tras codazo, pero no hubo penalti; polémica jugada

Otro pinchazo consecutivo, esta vez ante el Girona (1-1), fue el epílogo definitivo de la pelea del Real Madrid por la Liga, un título prácticamente inalcanzable cuando asoma en la Liga de Campeones el Bayern Múnich, último clavo ardiendo al que se agarra el conjunto blanco para salvar la temporada.

Sólo queda la Liga de Campeones. Es el refugio de los hombres de Arbeloa a un curso que apunta a los cero títulos, como el anterior. El miércoles debe remontar un 1-2 en Múnich y ni eso asegura réditos, porque después quedan unas semifinales y una final. El desastre parece evidente y este Real Madrid parece alejado de los milagros.



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