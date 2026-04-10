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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras Real Madrid 1-1 Girona; Barcelona celebra

Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras Real Madrid 1-1 Girona; Barcelona celebra

Real Madrid la sigue pasando mal, cediendo terreno, y esta vez no pasó del empate, en el Santiago Bernabéu, y se complica su sueño de ser campeón de La Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Real Madrid empató con Girona en el estadio Santiago Bernabéu y el Barcelona se le aleja en La Liga
Real Madrid empató con Girona en el estadio Santiago Bernabéu y el Barcelona se le aleja en La Liga
Getty Images

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