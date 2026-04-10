Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras Real Madrid 1-1 Girona; Barcelona celebra

Real Madrid sufrió un tropezón este viernes en su carrera por LaLiga al empatar 1-1 con el Girona en su campo en la apertura este viernes de la 31ª fecha del campeonato español.

Un gol del volante uruguayo Federico Valverde (51') abrió el marcador para los blancos, pero otro tanto de Thomas Lemar (62') puso el empate, que frenó al Real Madrid en su persecución al FC Barcelona, líder liguero.

El empate llega, además, a apenas cuatro días de su importante compromiso de Champions del miércoles, en el que los merengues tendrán que intentar remontar el 1-2 en contra cosechado en la ida de cuartos de final frente al Bayern Munich.

Los blancos salieron al césped del Santiago Bernabéu apretando arriba al Girona, pero les costaba encontrar las fallas en un equipo muy sólido en defensa.



El equipo catalán aguantó las embestidas sin renunciar a salir rápidamente adelante cuando la ocasión era propicia.

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Azz-Eddine Ounahi probó al portero blanco Andreiy Lunin con un potente disparo (13') demostrando a los locales que no podían descuidarse.

Fede Valverde respondió con un fuerte disparo en el área, que detuvo el arquero argentino del Girona Paulo Gazzaniga (28').



Tabla de posiciones de La Liga de España, tras Real Madrid 1-1 Girona