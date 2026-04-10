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Gol Caracol  / Real Madrid sufrió uno de los mejores goles de la jornada en La Liga y se lo empataron

Real Madrid sufrió uno de los mejores goles de la jornada en La Liga y se lo empataron

Pocos minutos después de que Real Madrid había abierto el marcador, Girona le aguó la fiesta en el estadio Santiago Bernabéu con esta impresionante anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Thomas Lemar celebra su gol con Girona frente a Real Madrid, por La Liga de España
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Getty Images

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