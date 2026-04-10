Real Madrid sufrió uno de los mejores goles de la jornada en La Liga y se lo empataron

Real Madrid no atraviesa por su mejor momento. Quedó eliminado de la Copa del Rey, está al borde de decir 'adiós' en Champions League y, ahora, peligra su posibilidad de coronarse campeón en La Liga. Y es que este viernes 10 de abril, volvió a ceder terreno con relación al Barcelona, tras empatar 1-1 frente al Girona.

Federico Valverde abrió el marcador con un potente remate de media distancia, prendiendo la fiesta en el estadio Santiago Bernabéu, al minuto 51. Sin embargo, esa euforia duró poco, pues Thomas Lemar se animó de lejos y venció a Andriy Lunin, que no pudo hacer nada para evitar el 1-1 definitivo. Golazo de la visita.



Vea el gol de Thomas Lemar, en Real Madrid vs. Girona, por La Liga