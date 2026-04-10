Federico Valverde solo sabe hacer golazos; vea su anotación contra Girona, por La Liga

Federico Valverde es una de las grandes figuras del Real Madrid en la temporada. Con goles, asistencias y altos rendimientos, se ha convertido incluso en uno de los capitantes, siendo ovacionado y querido por los hinchas, de manera habitual. Prueba de ello fue lo ocurrido en los octavos de final de la Champions League, donde marcó un triplete contra Manchester City, siendo clave en la clasificación.

Ahora, este viernes 10 de abril, en el duelo del 'merengue' contra Girona, por La Liga de España, volvió a decir presente. Fiel a su estilo y aprovechando su potente remate de media distancia, se animó de lejos y dejó viendo 'un chispero' al arquero, Paulo Gazzaniga, que no pudo hacer nada y hasta tuvo cierta complicidad, ya que se le pasó el balón por debajo de su humanidad.



Vea el gol de Federico Valverde, con Real Madrid vs. Girona, por La Liga