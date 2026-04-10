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Gol Caracol  / Federico Valverde solo sabe hacer golazos; vea su anotación contra Girona, por La Liga

Federico Valverde solo sabe hacer golazos; vea su anotación contra Girona, por La Liga

Fiel a su estilo, con su tradicional potente remate de media distancia, el uruguayo, Federico Valverde, volvió a inflar las redes y prendió la fiesta en el Bernabéu.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó para Real Madrid contra Girona, por La Liga de España
Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó para Real Madrid contra Girona, por La Liga de España
AFP

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