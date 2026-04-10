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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Guillermo Cuadrado volvió a pasarla mal con Pisa; no es la primera vez que lo vive

Juan Guillermo Cuadrado volvió a pasarla mal con Pisa; no es la primera vez que lo vive

La temporada que está viviendo el colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, en el club italiano no es precisamente la mejor y esto que ocurrió es otra prueba de ello.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, estuvo en el banco de suplentes contra la Roma
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, estuvo en el banco de suplentes contra la Roma
Getty Images

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