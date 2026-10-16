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Gol Caracol  / Argentina confirmó dos partidos preparatorios; serán los primeros sin Lionel Messi

Argentina confirmó dos partidos preparatorios; serán los primeros sin Lionel Messi

En plena renovación de plantilla y con la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni, 'la albiceleste' afrontará sus primeros juegos, tras el adiós de Messi.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Cristian 'Cuti' Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina, tras el retiro de Lionel Messi
Cristian 'Cuti' Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina, tras el retiro de Lionel Messi
AFP

La selección argentina de fútbol se medirá con las de Uruguay y Costa Rica en dos partidos amistosos durante noviembre, los primeros tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste, según anunció este viernes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de un comunicado.

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Argentina se enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el 17 del mismo mes en Córdoba, los primeros choques desde la despedida oficial de Messi del seleccionado, el pasado 6 de octubre ante Benín.

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En cambio, contra el combinado charrúa no es claro si Argentina será local en el Monumental, del club River Plate, o en la Bombonera, del Boca Juniors.

Con estos dos partidos el seleccionado argentino cerrará su temporada de 2026, que incluyó llegar a la final de la Copa del Mundo en Norteamérica, en la que cayó 0-1 ante España.

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En lo que va de año, el equipo número 2 en el ránking de la FIFA disputó 15 partidos y los ganó todos, salvo ante la 'Roja' en la final del Mundial 2026. Convirtió 45 goles y solo le marcaron nueve.

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Una de las incógnitas del equipo celeste y blanco que podrían resolverse en el contexto de estos amistosos es la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, quien se encuentra en medio de las negociaciones con la AFA para renovar su contrato.

Lionel Messi, tras su último partido con la Selección Argentina de mayores
Lionel Messi, tras su último partido con la Selección Argentina de mayores
AFP

En recientes declaraciones, Scaloni mostró optimismo sobre la posibilidad de continuar a cargo del seleccionado, pero hasta el momento fue cauto y no dio por concluidas las conversaciones con el presidente de AFA, Claudio Tapia.

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En medio de la última ronda de amistosos, Tapia publicó una foto junto al entrenador en sus redes sociales y aseguró que el diálogo avanzaba de manera positiva para convenir un nuevo contrato.

Otro de los aspectos interesantes de los amistosos ante Uruguay y Costa Rica será la lista de convocados, ya que en los tres partidos posteriores al Mundial 2026 Scaloni multiplicó los nombres nuevos y jóvenes en lo que evidencia un proceso de renovación de la plantilla que logró la Copa del Mundo de 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022.

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