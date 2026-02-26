Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "La sede es México para el Mundial 2026, sus ciudades son las que son y no hay ningún cambio"

"La sede es México para el Mundial 2026, sus ciudades son las que son y no hay ningún cambio"

En medio de los hechos de violencia presentados días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que si país está listo para recibir a millones de turistas en la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino
Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, Mundial 2026 - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad