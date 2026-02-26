Luis Javier Suárez no para de impresionar en el fútbol europeo; doma a Luis Díaz en escalafón

Luis Javier Suárez goza de un destacado presente con el Sporting Lisboa (Portugal), en lo que es su primera temporada con el equipo luso, al que llegó tras brillar en la Segunda División de España, con el Almería. Su adaptación fue veloz y eso lo tiene entre los mejores delanteros del mundo actualmente en el Viejo Continente, y claro está, entre los fichajes más relevantes, superando hasta a su compatriota, Luis Díaz.

En el medio 'A Bola' realizaron una nota en la que destacaron a los refuerzos más importantes de lo que va de campaña 2025/26, y ahí salieron varios nombres de jugadores en poderosos clubes, pero el que manda en el listado es el samario.

"Luis Javier Suárez va camino de convertirse en el fichaje más exitoso de la temporada. En la lista de fichajes más letales de esta temporada hay dos jugadores de la Liga portuguesa: Luis Suárez, del Sporting, es el líder en esta categoría, mientras que Jesús Ramírez, del Nacional da Madeira, también destaca", detallaron de entrada en el rotativo luso.



Los mejores fichajes en Europa en la temporada 2025/26:

El medio portugués realizó este listado basado en las estadísticas de goles que han dejado estos futbolistas en lo que va de campaña en el Viejo Continente, con los colombianos Luis Javier Suárez y Luis Díaz comandando el ránking, y con otros relevantes como Hugo Ekitiké, Joao Pedro, Viktor Gyokeres, entre otros.



Luis Javier Suárez – 27 goles en 36 partidos (Sporting Lisboa) Luis Díaz – 19 goles en 33 partidos (Bayern Múnich) Paul Onuachu – 18 goles en 22 partidos (Trabzonspor) Eldor Shomurodov – 17 goles en 32 partidos (Basaksehir) Joaquín Panichelli – 15 goles en 32 partidos (Estrasburgo) Viktor Gyokeres – 15 goles en 36 partidos (Arsenal) Hugo Ekitiké – 15 goles en 36 partidos (Liverpool) Jesús Ramírez – 14 goles en 24 partidos (CD Nacional) Joao Pedro – 14 goles en 36 partidos (Chelsea) Marco Asensio – 13 goles en 31 partidos (Fenerbahce).

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Luis Javier Suárez tiene 20 goles y 4 asistencias en la actual Liga de Portugal, dos anotaciones en la Copa de Portugal, un tanto en la Copa de la Liga de Portugal, y también se ha reportado en la buena actuación del Sporting Lisboa en la fase liga de la Champions League, donde consiguieron pasar a octavos de final de forma directa, quedando entre los 8 primeros puestos de la tabla de posiciones, finalizando séptimo.



En la Liga de Campeones el atacante colombiano se reportó con cuatro goles y una asistencia, en ocho compromisos. Uno frente al Nápoles (Italia), Brujas (Bélgica), y un doblete contra los actuales ganadores de la competición, para el triunfazo 2-1 sobre el París Saint Germain.