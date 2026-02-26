Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marino Hinestroza podría tener su primera gran oportunidad en Vasco da Gama; sería frente a Santos

Marino Hinestroza podría tener su primera gran oportunidad en Vasco da Gama; sería frente a Santos

El extremo vallecaucano no ha podido brillar aún en el 'gigante de la colina' en el fútbol de Brasil, pero desde el club confía en que su fútbol aparecerá pronto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Marino Hinestroza, extremo colombiano del Vasco da Gama.
