Marino Hinestroza podría tener su primera gran oportunidad en Vasco da Gama; sería frente a Santos

Marino Hinestroza llegó a Vasco da Gama con un perfil lleno de expectativas; sin embargo, el extremo aún no ha logrado brillar en el equipo con sede en Río de Janeiro. Su rendimiento en sus primeros partidos no ha sido el adecuado, viéndose relegado a un segundo plano, pero desde el club saben que lo mejor de su fútbol está por llegar; sólo es cuestión de tiempo. Y precisamente, el vallecaucano tendría una oportunidad única para demostrar de qué está hecho.

Este jueves 26 de febrero, el 'gigante de la colina' tiene acción en el Brasileirao enfrentando un duro reto frente al Santos y Marino se perfilaría como inicialista para el compromiso en el Estadio Urbano Caldeira, conocido como popularmente como Vila Belmiro. Estas novedades de acuerdo a lo que se vio en los entrenamientos del club; el exNacional figuró en el once en las sesiones de trabajo.

Marino Hinestroza en duelo contra Bahía, por el Brasileirao. Foto: Getty Images.

"En busca de un puesto en la alineación titular del Vasco , Marino Hinestroza tuvo una prueba como titular en los entrenamientos de esta semana y podría tener su primera oportunidad en el once inicial contra el Santos este jueves en el Brasileirao. El colombiano aún no ha brillado en sus primeros partidos e incluso fue relegado a un segundo plano en favor de Adson y David en los últimos encuentros bajo la dirección de Fernando Diniz", escribieron en la web de 'Globo Esporte'.



Recordemos que Fernando Diniz fue cesado de su cargo en Vasco y asumió de forma interina Bruno Lazaroni, quien apostaría por Hinestroza en la banda derecha.

Publicidad

"Una de las opciones que baraja el segundo entrenador del Vasco para el partido contra el Santos es colocar al colombiano en la banda derecha en lugar de Nuno Moreira. Sin embargo, el equipo entrenará una vez más el miércoles antes de concluir la preparación para el partido en Vila Belmiro", terminaron por precisar en el medio brasileño.

¿Cómo le ha ido a Marino Hinestroza hasta ahora en Vasco?

Publicidad

El vallecaucano, de 23 años, ha jugado cinco partidos con el 'gigante de colina' y en todos ellos ha actuado como suplente. Aún no ha participado en ningún gol.