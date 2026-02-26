Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Kevin Mier y su accionar que preocupa en el entorno de Cruz Azul; "borró todo"

Kevin Mier y su accionar que preocupa en el entorno de Cruz Azul; "borró todo"

El arquero colombiano es noticia de última hora en México por una maniobra que causó preocupación en los hinchas del Cruz Azul. ¡Atentos a lo que pasó con Kevin Mier!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Kevin Mier, arquero colombiano del Cruz Azul de México.
Kevin Mier, arquero colombiano del Cruz Azul de México.
