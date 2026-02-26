Kevin Mier y su accionar que preocupa en el entorno de Cruz Azul; "borró todo"

Kevin Mier ya se recuperó de su lesión de la fractura de tibia de su pierna derecha y se espera que vuelva pronto a las canchas con Cruz Azul. No obstante, hay una acción que realizó el arquero colombiano recientemente que tiene a los hinchas de la 'máquina cementera' en incertidumbre, muy preocupados y es noticia en las últimas horas en territorio mexicano.

En la prensa 'azteca' no paran las especulaciones sobre el futuro deportivo de Mier en el elenco que dirige Nicolás Lacormón y todo por una 'maniobra' que ejecutó en sus redes sociales. "El arquero borra a la máquina de su presente", se leyó en el titular de un informe del diario 'Récord'.

¿Qué pasó con Kevin Mier y por qué preocupa en Cruz Azul?

En ese orden de ideas, el oriundo de Barrancabermeja decidió borrar de su cuenta personal en Instagram sus fotografías con el equipo mexicano, dejando pocas imágenes en su perfil. Por supuesto esto encendió las alarmas en los hinchas del club que se preguntaron sobre si Kevin Leonardo seguirá custodiando los tres bajos.

Kevin Mier con el Cruz Azul de México - Foto: Getty Images

"El entorno de Cruz Azul se encuentra en estado de alerta, y esta vez no es por el desempeño del equipo en la cancha, sino por el comportamiento digital de su portero estelar, Kevin Mier. El arquero colombiano ha generado una ola de especulaciones sobre su futuro tras realizar una 'limpieza' radical en sus redes sociales personales. Lo que antes era un perfil lleno de momentos con la camiseta 'cementera', ahora luce drásticamente distinto", escribieron en 'Récord'.



Igualmente, denotaron otra particularidad en el perfil del golero con proceso en la Selección Colombia ya que también retiró su foto y tampoco dejó rastros de su descripción biográfica. Ahora, en lugar de su información personal solo aparece un enlace a la cuenta de su fundación.

Publicidad

"Hasta el momento, ni el jugador ni la directiva han emitido un comunicado oficial que aclare el motivo detrás de estos movimientos, los cuales suelen interpretarse en el fútbol moderno como una señal de distanciamiento o salida inminente", terminaron por indicar en el medio anteriormente citado.

Así las cosas, queda esperar si esta iniciativa de Mier es sólo como parte de una estrategia para impulsar un perfil con tinte no gubernamental por el tema de su fundación o si simplemente quiso hacer una renovación en su cuenta en esta red social.

Publicidad

El exAtlético Nacional es el guardameta estelar de la 'máquina cementera' y es uno de los opcionados en el pórtico por la Selección Colombia para estar en el Mundial 2026.