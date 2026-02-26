"Ola de odio" en contra de jugador de Benfica que se acercó a hablarle a Vinícius Jr; qué lío

Más allá del resultado final del partido de vuelta de los repechajes de Champions League, en el que Real Madrid venció 2-1 a Benfica, y de la eliminación de los portugueses de la competición europea; aún siguen quedando secuelas tras la polémica de supuesto racismo de Gianluca Prestianni en contra de Vinícius Jr y sus posteriores reacciones, sumado al impedimento de la UEFA al argentino de actuar en el duelo realizado en la cancha del estadio Santiago Bernabéu.

Y es que en las últimas horas trascendieron en redes sociales tanto videos, como fotos de Sidny Lopes Cabral, quien entró en el 90+1 por Barreiro, acercándose al astro brasileño y hablarle unas cuantas palabras al oído. De inmediato, muchos aseguraron que el futbolista de las 'águilas' quiso intercambiar la camiseta con el popular 'Vini', hecho que trajo una gran cantidad de comentarios en su contra en las mismas plataformas digitales.

De ese tema se han referido este jueves los principales diarios portugueses y le han dado espacio relevante. "La actitud del exjugador del Estrela da Amadora, fichaje invernal, no sentó bien a muchos aficionados, que desaprobaron la petición. Esto considerando que el extremo de los 'merengues' estuvo en el centro de la polémica en el estadio de la Luz", se leyó en el diario 'O jogo'.

El mismo rotativo aclaró que después de consultar fuentes del Benfica, Lopes Cabral no recibió la casaca del Real Madrid de parte de Vinícis, al percatarse que esto le podría traer problemas internos en la plantilla que dirige José Mourinho.



Mientras tanto 'A Bola' apuntó que "la situación generó cierta incomodidad, sobre todo después de que a Prestianni le diera 'me gusta' a una publicación de una cuenta de un aficionado del Benfica en las redes sociales que criticaba el comportamiento de Sidny".

Richard Ríos, mediocampista colombiano de Benfica, contra Vinícius Júnior, del Real Madrid, en Champions League Getty Images

Pese a las versiones de los medios, de manera oficial en el Benfica nadie se ha manifestado al respeto, pero es evidente que quedó una herida abierta entre Real Madrid y Benfica.

