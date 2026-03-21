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Gol Caracol  / La Selección Colombia ya piensa en Croacia y Francia; llegaron los primeros convocados

La Selección Colombia ya piensa en Croacia y Francia; llegaron los primeros convocados

Con la mira puesta en lo que serán los dos duelos preparatorios, pensando en la Copa del Mundo 2026; a la concentración de la 'tricolor' ya llegaron varios futbolistas.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Selección Colombia celebra en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto:
AFP

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