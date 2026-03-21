La Selección Colombia ya piensa en Croacia y Francia; llegaron los primeros convocados

Este sábado, la Selección Colombia recibió buenas noticias en el hotel de concentración, pensando en lo que serán los duelos frente a Croacia y Francia; correspondientes a partidos preparatorios, previo a la Copa del Mundo 2026.

Se trata de la llegada de Daniel Muñoz, Jefferon Lerma y Dávinson Sánchez a la concentración del combinado ‘tricolor’; en donde Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico ya están ‘manos a la obra’, con la mira puesta en esta gira europea.

Y es que, el lateral antioqueño, quien hace un par de semanas habría sufrido un golpe que lo alejó de los terrenos de juego; parece ser que ya está en óptimas condiciones y más que listo para mostrar todas sus capacidades con la Selección Colombia.

📸 ¡𝑴𝒐𝒅𝒐 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐́𝒏: 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨𝑫𝑶! 🔛💥



𝑳𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒍𝒆𝒈𝒂𝒓: 𝑫𝒂𝒐, 𝑫𝒂𝒏𝒊 𝒚 𝑱𝒆𝒇𝒇𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 😎 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/dts6h2iHgq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 21, 2026

Evidentemente, Lerma llegó acompañado de Muñoz, ya que por temas de movilidad y demás era más fácil para los dos, sabiendo que juegan juntos en el Crystal Palace; así que ambos se despidieron del club y llegaron juntos a la concentración.



Por su parte, Dávinson Sánchez ha aprovechado los últimos días para visitar la sede deportiva de América de Cali; club en el que tuvo sus inicios de niño. Se le vio entrenando con los ‘escarlatas’, junto a todo el grupo dirigido por David González.

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Además, teniendo en cuenta que el central colombiano no pudo estar presente para el duelo de vuelta frente a Liverpool, en los octavos de final de la Champions League; también aprovechó esos días para volver a nuestro país y ponerme a punto, poco antes de incorporarse a la concentración del combinado ‘cafetero’.



¿Cuándo, a qué hora y en dónde ver los duelos de la Selección Colombia?

El cuadro 'tricolor' volverá a la acción el jueves 26 de marzo, enfrentando a Croacia, por el primero de los dos duelos preparatorios pensando en la Copa del Mundo 2026. Este encuentro se jugará a las 6:30 p.m. (hora colombiana).

Tres días después, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán con la Francia de Kylian Mbappé y 'compañía'. Este partido está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana).

James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia. Getty Images.

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Ambos encuentros tendrán la transmisión exclusiva de Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU. Toda la previa, partido y lo que implica la post producción con ruedas de prensa, declaraciones, reacciones, análisis y más, se podrá seguir a detalle en Caracol Televisión, la marca oficial de la Selección Colombia, desde tiempos inmemorables.