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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugador de Millonarios hospitalizado de urgencias, tras incidente de partido Sub-20

Jugador de Millonarios hospitalizado de urgencias, tras incidente de partido Sub-20

Este sábado hubo momentos de angustia con un joven futbolista de Millonarios Sub-20, en un clásico capitalino frente a Santa Fe, que lo tiene siendo atendido por los médicos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Santiago Castrillón Millonarios Sub-20
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