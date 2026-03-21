Jugador de Millonarios hospitalizado de urgencias, tras incidente de partido Sub-20

En el partido de Millonarios Sub-20 contra Independiente Santa Fe, de la misma categoría, que finalizó con triunfo 4-2 para los 'embajadores', hubo momentos de angustia por la salud del talentoso mediocampista Santiago Castrillón, quien es una de las joyas de la cantera de los azules.

Según pudo conocer Gol Caracol, el volante tuvo un percance de salud durante el encuentro, y actualmente, según dieron a conocer fuentes oficiales del club bogotano, "está en la clínica siendo atendido por todos los especialistas".

"En una jugada del partido el chico de Millonarios recibió un balonazo en el pecho, cayó tendido, lo sacaron en una camilla. De ahí se lo llevaron, entre los jugadores se presentó nerviosismo y a los instantes, volvió un profesor de Millonarios y dijo que lo estaban atendiendo, porque se pensaba lo peor", relató una fuente presente en las canchas de la sede deportiva de Xcoli.

Por supuesto, medios partidarios de Millonarios pidieron oraciones para la pronta recuperación de Santiago Castrillón, quien de hecho fue convocado por primera vez al plantel profesional el pasado 20 de octubre de 2025, para el duelo frente a Bucaramanga, por la Liga BetPlay del segundo semestre del año anterior, a quien resaltan como un jugador con "inteligencia, técnica y regate", y que es nacido en Bucaramanga un 7 de septiembre del 2007, estando en el Fútbol Base del cuadro capitalino desde el 2021.



#FUERZASANTI 🙏Ⓜ️🔟 Desde Mundo Millos nos unimos en oración por la salud de Santiago Castrillon del equipo Sub20. À toda la hinchada también le pedimos unirse en oración por él.



💙El corazón azul nunca muere y el partido aún no termina. ¡Fuerza Santiago!#EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/moemXGbXsR — Mundo MILLOS (@MundoMillos) March 21, 2026

Publicidad

De hecho, en aquella ocasión el exjugador de los azules, Larry Vásquez, comentó la publicación hecha por el club, destacando que "este es crack", acompañado de dos emoticones, uno de ellos de un fuego, ya que en su estadía en Millonarios pudo compartir en algunos entrenamientos.

Información en desarrollo...