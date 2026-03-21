Sentido mensaje de Santa Fe por salud de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios

"Santa Fe envía una voz de aliento y le desea pronta recuperación a Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. El fútbol debe integrarnos, y hoy nos unimos por la salud de Santiago". Ese fue el mensaje en las cuentas oficiales de los 'cardenales', en las que se dejó de manifiesto la solidaridad con un hecho sucedido con el referido volante de los azules, en medio del partido del torneo federativo de la Federación Colombiana de Fútbol, que terminó con su hospitalización de urgencia en un centro hospitalario del norte de Bogotá.

En medio del clásico capitalino, Castrillón, quien ya fue tenido en cuenta por el plantel profesional, terminó con un episodio que lo obligó a dejar el terreno de juego de las canchas de Xcoli en una camilla y en ambulancia, en medio de la angustia de los asistentes el escenario deportivo, y con destino a la UCI de un hospital, en donde es tratado en la noche de este sábado con un pronóstico reservado.

El mediocampista es considerado como una de las nuevas figuras de proyección de Millonarios e incluso ya fue tenido en cuenta con el plantel profesional, con trascendencia en la era del entrenador Hernán Torres.

Aunque no se ha conocido una versión oficial de parte del cuadro capitalino, se ha venido indicando que el episodio con Castrillón se presentó después de que un balón pegara en su pecho. "En un momento se temió lo peor en la misma cancha, los jugadores de Santa Fe y Millonarios se vieron tocados y afectados por lo sucedido. Sin embargo, instantes después de lo sucedido, gente de Millonarios aseguró que el jugador iba camino al hospital, en el que le prestaron los cuidados del caso", indicó una fuente que presenció el hecho.



"Santiago se encuentra en la UCI, no estamos autorizados a dar declaraciones", manifestó de su lado una persona cercana a la Sub-20 de Millonarios, en un breve contacto con la redacción de Gol Caracol.

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Este episodio, ha sido objeto de la solidaridad institucional de Santa Fe, sino también de los seguidores de los 'embajadores' y en general de los aficionados del fútbol colombiano.