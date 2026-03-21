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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sentido mensaje de Santa Fe por salud de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios

Sentido mensaje de Santa Fe por salud de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios

Esta sábado se presentó un incidente, del que aún no hay comunicación oficial, que terminó con Santiago Castrillón hospitalizado de urgencia en una clínica del norte de Bogotá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Jugadores de Santa Fe orando por la salud de Santiago Castrillón.
Jugadores de Santa Fe orando por la salud de Santiago Castrillón.
Foto: @SantaFe.

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