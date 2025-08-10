¿La Suruga Bank, único título intercontinental de Colombia, es una copa de 'papel'?

Desde aquel 10 de agosto de 2016, de aquí en adelante y para toda la eternidad, en Colombia se festeja y recuerda el título de Independiente Santa Fe en tierras japonesas, de la Suruga Bank; ¡todo un honor!

No obstante, a pesar de lo importante de este destacado trofeo, con el pasar de los años muchos hinchas, periodistas y más le han quitado mérito al certamen enfatizando en varios aspectos, pero los dos principales es una “copa inventada” y que fue contra un cuadro japonés; para ese entonces, el ‘cardenal’ se la ganó a Kashima Antlers.

Sin embargo, como dato curioso y no menor, es importante recordar que solo meses después, en diciembre, ese mismo equipo nipón goleó 3-0 a Atlético Nacional en el Mundial de Clubes y lo dejó sin la posibilidad de enfrentar al Real Madrid en la final; sumado a eso, este certamen también lo levantó Independiente y River Plate de Argentina, mismo por el que ‘sacan pecho’ al ser un trofeo intercontinental.

¿Qué es la Suruga Bank? ¿es un certamen oficial?

En la página oficial de la Conmebol, el máximo organismo del fútbol sudamericano cuenta un poco de este trofeo, que se creó por allá en el año 2008 y surgió como una idea para darle esa posibilidad de roce intercontinental a los campeones de Copa Sudamericana, así, teniendo el campeón mucho más estatus; uno similar al de la Copa Libertadores que, para ese momento, daba clasificación al Mundial de Clubes que se realizaba anualmente y con pocos equipos, incluido el ganador de la Champions League.

Entonces, a partido único, el campeón de la Copa J. League se enfrentaría con el representante de Conmebol, para ver quién se corona en tierras niponas.

Ahora, aunque muchos pudieron llegar a pensar que al enfrentar equipos japoneses el título tenía más probabilidad de ganarlo el equipo de nuestro continente, con el pasar de las ediciones se comprobó que no era tan así; tanto, que desde 2010 a 2014 todos los campeones fueron asiáticos.

“Este certamen surgió como un lazo entre la Conmebol y la JFA en 2008. La Copa Suruga Bank es un TORNEO INTERNACIONAL OFICIAL de fútbol que enfrenta anualmente a los campeones de la Copa J. League y de la Copa Sudamericana del año anterior”, sentenció el máximo organismo del fútbol sudamericano en su página web, revelando que el torneo es oficial y cuenta con todos los avales correspondientes.

¡Santa Fe, un orgullo de Colombia y el continente!

“La FCF extiende con orgullo sus más sinceras felicitaciones para el club Independiente Santa Fe por este nuevo triunfo internacional en la Copa Suruga Bank, obtenido este miércoles 10 de agosto contra el Kashima Antlers de Japón por marcador final 1-0. Después de aquella memorable gesta alcanzada hace unos meses en Bogotá, cuando lograron el máximo trofeo de la Copa Sudamericana, el club ‘cardenal’ ha dado una nueva alegría a sus hinchas y ha representado con altura, no solo al fútbol colombiano, sino al de toda la región”, fue el comunicado que sacó la Federación Colombiana de Fútbol tras el título en Japón, felicitando al ‘león’ por el título.

Pero eso no fue todo, pues el máximo organismo del fútbol sudamericano también ‘sacó pecho’ por el trofeo logrado en tierras niponas, dejando claro que el ‘león’ dejó en alto de todo un continente: “Otro título para CONMEBOL: Independiente Santa Fe es campeón de la Suruga Bank”.