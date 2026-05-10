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Gol Caracol  / Lamentable noticia en Barcelona antes de enfrentar al Real Madrid; falleció el padre de Hansi Flick

Lamentable noticia en Barcelona antes de enfrentar al Real Madrid; falleció el padre de Hansi Flick

A través de las redes sociales, Barcelona anunció que el padre de Hansi Flick falleció este domingo, horas previas al clásico contra el Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Hansi Flick DT del Barcelona
Hansi Flick DT del Barcelona
AFP

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