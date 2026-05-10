Lamentable noticia en Barcelona antes de enfrentar al Real Madrid; falleció el padre de Hansi Flick

El FC Barcelona ha anunciado la muerte del padre del entrenador del primer equipo de fútbol, Hansi Flick, quien, pese a ello, dirigirá el partido de este domingo contra el Real Madrid.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", reza el comunicado que la entidad ha publicado en su perfil de la red social X.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo en el hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro.