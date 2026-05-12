"Es una sensación única, lo había soñado desde niño y se hizo realidad en el Giro de Italia"

"Es una sensación increíble, he soñado con esto desde niño", dijo emocionado Giulio Ciccone (Lidl Trek), tras enfundarse la maglia rosa del Giro de Italia al final de la cuarta etapa.

"Empecé a andar en bicicleta con el sueño de algún día vestir el maillot rosa. Ahora, ese sueño se ha hecho realidad. No me lo esperaba para nada. Después de los momentos difíciles que viví en el Giro, es una locura verme ahora con este maillot sobre mis hombros", dijo Ciccone en meta.

Ciccone salió con la idea de lograr segundos de bonificacion en el esprint intermedio y en meta, el hecho de lograr la maglia rosa lo contemplaba alejado de la realidad.

"Teníamos un plan desde la mañana. Fue una etapa muy igualada. Antes de la salida, era difícil saber si terminaría en un esprint masivo o en un grupo pequeño. Al final, fue lo segundo. Mi objetivo era conseguir segundos de bonificación en el sprint intermedio y en la meta. Tuve que esprintar muy cerca de las vallas y terminé tercero dos veces, pero eso fue suficiente para asegurar el maillot rosa”, explicó.



Giulio Ciccone, corredor del Lidl Trek, se convirtió en el nuevo portador de la 'maglia rosa', tras la etapa 4 AFP

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El objetivo de Ciccone es llegar el viernes a la cima del Blockhaus vestido de rosa.

"Sería magnífico subir el Blockhaus el viernes con el maillot rosa, en mi región. Pero ya tenemos una etapa difícil el miércoles. Es un sueño… ¿por qué no? Me siento bien y, obviamente, defenderemos esta camiseta", concluyó.