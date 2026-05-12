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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Elche, en la Liga de España

Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Elche, en la Liga de España

Este martes, el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández abrió la cuenta para el Real Betis en el duelo contra Elche. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
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'Cucho' Hernández, jugador de Real Betis.
'Cucho' Hernández, jugador de Real Betis.
Getty Images.

En la Liga de España, Real Betis se puso en ventaja sobre Elche con gol del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

El colombiano tomó una pelota en tres cuartos de cancha y sacó un derechazo no tanto potente, pero con buena ubicación, que dejó sin opciones al arquero visitante.

Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Elche:

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