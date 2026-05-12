Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Elche, en la Liga de España

En la Liga de España, Real Betis se puso en ventaja sobre Elche con gol del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.
El colombiano tomó una pelota en tres cuartos de cancha y sacó un derechazo no tanto potente, pero con buena ubicación, que dejó sin opciones al arquero visitante.
Vea el gol de 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Elche:
¡GOLPEÓ CUCHO HERNÁNDEZ! El colombiano y un derechazo preciso desde afuera del área para Betis, que quiere ir a la próxima #Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2026
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