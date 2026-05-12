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Gol Caracol  / Más Deportes  / Luto en el deporte: jugador de la NBA falleció a los 29 años

Luto en el deporte: jugador de la NBA falleció a los 29 años

Este martes, un equipo de la NBA anunció en sus redes sociales que uno de sus jugadores perdió la vida, aunque sin dar detalles de lo ocurrido.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de may, 2026
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Imagen de referencia del logo y balón oficial de la NBA
Imagen de referencia del logo y balón oficial de la NBA
AFP

Los Memphis Grizzlies anunciaron este martes el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de esta franquicia de la NBA en sus siete años en la liga, aunque no revelaron los motivos.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", lamentaron en un comunicado los Grizzlies.

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"Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", agregaron.

La organización no aportó más detalles sobre el fallecimiento del alero, de 29 años, y que en su primer año en la liga fue elegido en el mejor quinteto de novatos.

"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor", dijo en otro comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

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Seleccionado con la 21ª elección del 'draft' en 2019 por los Grizzlies, Clarke pasó toda su carrera en Memphis, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes en 309 partidos.

Aunque solo partió como titular en 50 de ellos, destacó como un jugador importante por su aportación desde el banquillo.

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En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre.

Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.

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