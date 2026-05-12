¿Cuál es el salario de James Rodríguez en Minnesota, de la MLS?; hay información verificada

La Asociación de Jugadores de la MLS (MLS PA) acostumbra año a año a publicar en su sitio web el listado de los salarios que devengan todos los futbolistas que desarrollan sus carreras allí y dentro de los que se destacan figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo de Paul, James Rodríguez, Son Heung-min, Luis Suárez y Thomas Müller, por solamente mencionar unos casos.

Y en ese sentido, se conoció que el número '10' de la Selección Colombia devenga en el Minnesota 684 mil dólares anuales, es decir que por mes percibe 57 mil dólares (algo más de 215 millones de pesos). Según el detallado informe, al exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich en su contrato no se le estipula un bono adicional por resultados.

James Rodríguez en Minnesota United vs. Austin. Getty Images.

Hay que recordar que James solamente firmó por seis meses y el mismo futbolista anunció a la transmisión oficial que el 17 de mayo se unirá a trabajos con el seleccionado colombiano, pensando ya en la participación en el Mundial 2026.

En el artículo, se apuntó que "la cifra de Remuneración Garantizada Promedio Anual (Remuneración Garantizada) incluye el salario base de un jugador y todas las bonificaciones por firma y garantizadas anualizadas durante la vigencia del contrato del jugador".



Hasta ahora, Rodríguez Rubio solamente se ha destacado en un partido con su club, que fue el domingo pasado cuando entró en los últimos 30 minutos y en ese tiempo hizo dos asistencias, que le valieron a Minnesota United empatar a dos goles con Austin FC. Así las cosas, en las últimas horas llegaron elogios en los medios de comunicación que siguen el día a día de la MLS.



¿Quién es el jugador que más cobra en la MLS?

El listado de jugadores mejor pagados de la MLS lo encabeza el argentino Lionel Messi, quien es la gran figura del Inter Miami, y cobra anualmente 25 millones de dólares. 'La Pulga' cuenta con una bonificación arriba de 3 millones de dólares.

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"Estas cifras incluyen la remuneración que cada jugador recibe de su contrato con la MLS. No incluyen ninguna remuneración derivada de contratos con equipos individuales o sus filiales", se aclaró en la misma publicación.

Lionel Messi, celebra gol con el Inter Miami - Foto: AFP