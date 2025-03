Lamine Yamal no convence a todos: "Es muy bueno, pero sigue marcando pocos goles"

El exfutbolista italiano Francesco Totti , leyenda del Roma y campeón del mundo en 2006, declaró que el Roma necesita a su compatriota Carlo Ancelotti , actualmente en el Real Madrid, como técnico para la próxima temporada y que, aunque "es muy bueno", el español Lamine Yamal "marca poco todavía".

"La Roma necesita a Ancelotti, aunque no vendrá. Y si viniera, te diría: '¿Cuál es el equipo? Porque con este no voy a venir, me tiene que cambiar la columna vertebral'", dijo anoche en el podcast 'Viva El Fútbol', con sus excompañeros de equipo Antonio Cassano y Nicola Ventola, y el también exfutbolista Lele Adani.

"Si yo fuera el director deportivo intentaría convencerle. Y si cojo el teléfono yo, es diferente a los demás", añadió, tocando de refilón su mala relación con la actual directiva romanista, uno de los motivos por el que nunca volvió trabajar con el club tras su retirada.

La llegada de Claudio Ranieri al equipo como entrenador -el año que viene será directivo y dejará el banquillo libre- abrió la puerta a una posible reconciliación entre ambas partes, directiva y Totti, y un futuro juntos.

Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol contra Valencia, por La Liga de España AFP

Publicidad

Habló también de los grandes talentos del fútbol actual, con Lamine Yamal como ejemplo internacional y el argentino Paulo Dybala, al que se rindió, dentro del fútbol italiano.

"Yamal es muy bueno, en la Eurocopa volaba. Luego bajó un poco, es muy bueno, pero sigue marcando pocos goles", señaló.