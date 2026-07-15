Harry Kane se mostró "destrozado por el equipo y aficionados", tras perder frente a Argentina

Harry Kane dijo estar "desolado" por Inglaterra y sus aficionados después de que su equipo fuera derrotado por 2-1 por la vigente campeona, Argentina, en las semifinales del Mundial el miércoles.

El gol de Anthony Gordon había puesto a los Tres Leones al borde de su primera final de la Copa Mundial masculina desde que levantaron el trofeo en 1966, pero Lionel Messi inspiró un giro dramático en Atlanta.

Habilitó a Enzo Fernández, quien remató con potencia desde fuera del área, y proporcionó un centro perfecto para el gol de la victoria de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento.

"Estoy destrozado por los chicos, destrozado por todos: el equipo, el cuerpo técnico, los aficionados", declaró el capitán de Inglaterra, Kane, a la BBC.



"Jugamos un buen partido, en su mayor parte. Cuando nos pusimos 1-0 arriba, pareció que intentamos aguantar, lo cual a este nivel no es suficiente."

Acción de juego entre la Selección de Inglaterra vs. la Selección de Argentina Fotografías de: AFP

Publicidad

"Estoy destrozado porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y los chicos lo han dado todo, corriendo, con sangre, sudor y lágrimas."

El delantero del Bayern de Múnich, Kane, que marcó seis goles durante el torneo, dijo que los hombres de Thomas Tuchel habían tenido dificultades para repeler los constantes ataques de los vigentes campeones.

Publicidad

"Después del gol, ya fuera porque ellos enviaron más hombres al ataque o porque nosotros no pudimos igualarlos hombre a hombre, fue una oleada tras otra", dijo.

"Los chicos estaban colocando bloques, pero al final no fue suficiente."