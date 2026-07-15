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Gol Caracol  / Argentina, a defender título; vino de atrás, venció 2-1 a Inglaterra y jugará final del Mundial 2026

Argentina, a defender título; vino de atrás, venció 2-1 a Inglaterra y jugará final del Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a mostrar tenacidad y amor propio para darle vuelta al marcador en los minutos finales del partido jugado este miércoles en Atlanta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Fotografías de: AFP

La Selección Argentina volvió a dejar en evidencia su jerarquía y categoría este miércoles en el estadio de Atlanta, en donde remontaron y superaron 2-1 a Inglaterra, para inscribir su nombre en la final del Mundial 2026, en la que enfrentará el próximo domingo 19 de julio a España. Los goles de la albiceleste fueron convertidos por Enzo Fernández, de media distancia, y por Lautaro Martínez, de certero cabezazo. En las acciones previas a esos importantes tantos, el que inició las jugadas fue Lionel Messi, quien nuevamente se eirigió como figura destacada de los sudamericanos. Anthony Gordon había abierto el tanteador a los 55 minutos, pero los ingleses no supieron sostener esa ventaja.

La hostilidad en el césped y en las gradas del estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta comenzó desde la ceremonia de entonación de los himnos de los dos países, que no fueron respetados por los fanáticos.

Argentina vs Inglaterra
Argentina vs Inglaterra
AFP

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