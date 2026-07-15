Argentina, a defender título; vino de atrás, venció 2-1 a Inglaterra y jugará final del Mundial 2026

La Selección Argentina volvió a dejar en evidencia su jerarquía y categoría este miércoles en el estadio de Atlanta, en donde remontaron y superaron 2-1 a Inglaterra, para inscribir su nombre en la final del Mundial 2026, en la que enfrentará el próximo domingo 19 de julio a España. Los goles de la albiceleste fueron convertidos por Enzo Fernández, de media distancia, y por Lautaro Martínez, de certero cabezazo. En las acciones previas a esos importantes tantos, el que inició las jugadas fue Lionel Messi, quien nuevamente se eirigió como figura destacada de los sudamericanos. Anthony Gordon había abierto el tanteador a los 55 minutos, pero los ingleses no supieron sostener esa ventaja.

La hostilidad en el césped y en las gradas del estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta comenzó desde la ceremonia de entonación de los himnos de los dos países, que no fueron respetados por los fanáticos.