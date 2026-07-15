Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Thomas Tuchel: "No me arrepiento de nada, la responsabilidad es del entrenador"

Thomas Tuchel: "No me arrepiento de nada, la responsabilidad es del entrenador"

El técnico de Inglaterra fue enfático tras no poder acceder a la final del Mundial 2026, y se responsabilizó tras la dura derrota que sufrió 2-1 por parte de Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jul, 2026
Comparta en:
Thomas Tuchel con Inglaterra
Thomas Tuchel con Inglaterra
AFP

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial.

"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

Harry Kane con Inglaterra
Gol Caracol

Harry Kane se mostró "destrozado por el equipo y aficionados", tras perder frente a Argentina

Lionel Scaloni Argentina
Gol Caracol

Lionel Scaloni, entre el llanto y la emoción de Argentina; "somos únicos, y no es arrogancia"

Argentina venció a Inglaterra por 1-2, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente, que hicieron bueno el asedio argentino.

"Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol", explicó Tuchel.

Selección de Inglaterra vs. Selección de Argentina
Acción de juego entre la Selección de Inglaterra vs. la Selección de Argentina
Fotografías de: AFP

Publicidad

Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado.

"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez"; argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad.

Publicidad

"Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", resaltó.

Y terminó destacando el trabajo del grupo, que "hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor" e hizo un gran torneo.

Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Gol Caracol

Vea el golazo que marcó Enzo Fernández, para el empate de Argentina vs. Inglaterra

Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Gol Caracol

Argentina, a defender título; vino de atrás, venció 2-1 a Inglaterra y jugará final del Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Inglaterra

Selección Argentina

Thomas Tuchel

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad