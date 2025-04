Leonel Álvarez: "En el fútbol colombiano no ayudan a los que juegan Copa Libertadores"

Leonel Álvarez se mostró orgulloso por el trabajo realizado del Bucaramanga en la cancha del Cilindro de Avellaneda, donde este jueves 10 de abril, venció 1-2 a Racing por la Copa Libertadores. El DT del 'leopardo' alabó el desempeño de sus futbolistas, pero también mandó una crítica a los organizadores del fútbol colombiano, ya que "nos les ayudan" a los clubes 'cafeteros' que están participando en el certamen continental.

"Indudablemente que afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan. Nosotros jugamos hoy (jueves), no nos alcanzamos a recuperar, pero ese es el fútbol colombiano que no le ayudan a los clubes colombianos que están en Copa Libertadores, y eso es triste, porque nos habían podido correr el partido. Vamos por buen camino, muy contentos por lo que se hizo esta noche, porque se le ganó a un gran equipo y esto es un plus importantísimo para la credibilidad de este proceso", dijo de entrada Álvarez en su intervención con los medios de comunicación.

El estratega del cuadro colombiano enfatizó en que la estrategia es competir cada balón y ser muy físicos; no dejando atrás la idea de jugar bien.

"De este grupo, yo siempre he dicho que no estamos de paso, ni somos la cenicienta. Somos un equipo que compite, este es un equipo que tiene trabajo y que ellos han entendido el mensaje; este es un equipo con talla y muy físico, y de ahí no nos bajamos. Indudablemente que hay que competir cada pelota, pero también hay que genera fútbol y tenemos los jugadores para hacerlo como se hizo hoy (jueves) desdibujando a un equipo con tanto nivel como es Racing", agregó.

Leonel Álvarez, director técnico de Bucaramanga. Foto: AFP

"Estamos para competir con cualquiera"

Por su parte, Fabián Sambueza uno de los autores de los goles del Bucaramanga, sostuvo que "nos vamos contentos, una cancha difícil, un viaje largo, pero la verdad es que nos vamos felices", en charla con 'ESPN'.

El volante argentino complementó que contra Racing fue un triunfo histórico no solo para el club, sino también para Colombia.

"Para ser sinceros, creo que este equipo ya se ha acostumbrado a competir, se nos había escapado el partido en casa con Colo Colo, habíamos hecho un gran partido y por algunos detalles se nos escapó, y ahora lo tratamos de corregir. Ganamos, nos llevamos un triunfo importante, histórico para el Bucaramanga, para Colombia; pero más de ello; sabemos que estamos para competir con cualquiera", agregó.

Fabián Sambueza marcó el segundo gol de Bucaramanga contra Racing, por Copa Libertadores. Foto: AFP

"Acá hay muchos jugadores de experiencia que han jugado muchas competiciones internacionales, uno que ya tiene varios partiditos en esto, y nosotros queremos ir por todo, la ilusión no nos la quite nadie. Vamos a competir, no tenemos la bola de cristal para decir que podemos clasificar, per mientras estemos competidos de que podamos competir, lo vamos a hacer al máximo nivel", concluyó Sambueza.

Los números de Racing vs. Bucaramanga

Los números de Racing vs Bucaramanga por Copa Libertadores. Sofa Score