Leyenda del Manchester United e Inglaterra, renunció a su trabajo para cuidar de su hijo autista

Paul Scholes, leyenda del Manchester United, admitió que ha dejado de trabajar como comentarista en televisión para poder cuidar a su hijo con autismo.

Scholes tiene un hijo de 20 años con una condición de trastorno del espectro autista, la cual mantuvo en secreto durante varios de sus años como jugador.

"Todo lo que hago ahora orbita en torno a él. A veces trabajo en televisión, pero todo depende de él. La temporada pasada los jueves por la noche comentaba los partidos del Manchester United en la Europa League, pero esa noche me tocaba cuidar de él y se ponía muy nervioso", reconoció Scholes en el podcast "Stick to Football".

Durante la entrevista Scholes explica que recibieron el diagnóstico de su hijo cuando este tenía dos años y medio y que nunca había escuchado sobre el trastorno del espectro autista hasta entonces.

"La primera vez que jugué después de saberlo, contra el Derby County fuera de casa, no quería estar allí. El entrenador (Alex Ferguson) me quitó del once para la jornada siguiente y yo no le dije nada a nadie. Me costó varias semanas contárselo y fue bastante duro. Ni entonces ni ahora quería simpatía o lo que fuera. Incluso ahora, creo que no va a ayudar a Aiden".

"Mi gran preocupación ahora que me hago mayor es pensar en lo que va a pasar cuando ya no esté aquí. Eso es en lo que pienso todo el rato", reconoció.

Evidentemente, dentro de las prioridades del exfutbolista inglés, más allá de su trabajo, está el bienestar y cuidado de su hijo; hecho que ha generado emotivos comentarios en las redes sociales, por parte de los diferentes usuarios que se han identificado con Scholes en su papel de padre responsable.

No obstante, la leyenda del Manchester United también ha dejado claro que esto no ha sido fácil y en ocasiones le causa todavía dolor entender la situación clínica de su hijo.