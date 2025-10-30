Síguenos en::
Leyenda del Manchester United e Inglaterra, renunció a su trabajo para cuidar de su hijo autista

Uno de los futbolistas más emblemáticos del fútbol inglés tomó radical decisión con su vida, tras renunciar a su trabajo como comentarista para dedicarse a su hijo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Paul Scholes renunció a su trabajo como comentarista, para cuidar a su hijo autista.
Foto: AFP.

