Lionel Messi despierta euforia, amores y odios por su visita con Inter Miami a Monterrey

Ernesto reconoce que Lionel Messi seguiría dando brillo a la Copa de Campeones de la Concacaf si su equipo, el Inter de Miami, elimina este miércoles al Monterrey. Pero guarda la esperanza de que será el cuadro mexicano el que anime las semifinales.

"Sabemos que Messi engloba muchas cosas a nivel deportivo, vestiría (enaltecería) una final o verlo en un Mundial de Clubes", dijo a la AFP Ernesto Ramos, hincha de los 'Rayados', en medio de una multitud que se congregó frente a un lujoso hotel para recibir al astro argentino.

Sin Messi ausente por lesión en el partido de ida de los cuartos de final, Monterrey vino de atrás para vencer 2-1 al Inter en el estadio Chase de Fort Lauderdale. "Quisiera que ganara 'Rayados' porque además está el sentimiento de vencer a Messi", añadió Ramos en medio de un incesante "¡Messi!, ¡Messi!" coreado por cientos de fans detrás de una valla metálica.

Próxima parada: Monterrey 🛫🇲🇽 pic.twitter.com/zF1nyBMGht — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 9, 2024

Escoltados por policías en camionetas y motos, los dos autobuses que transportaban a la plantilla del Inter ingresaron al estacionamiento del hotel sin que los aficionados pudieran fotografiar al campeón del mundo.

Publicidad

Cargando una mochila y una pequeña maleta y con la chaqueta rosada del Inter, el '10' también fue recibido en el aeropuerto por numerosos admiradores.

Messi "hasta el límite"

Publicidad

Entre la multitud del hotel estaba igualmente Rodrigo Treviño. Aunque admite que el crack argentino marca la diferencia, a su juicio esto no sería suficiente para solventar las deficiencias del plantel estadounidense. "El Inter de Miami no sabe defender muy bien, entonces 'Rayados' tiene que ganar, aprovechar la localía y (el técnico) Fernando Ortiz debe ganar un título, si no, 'bye' (debe irse)", sentenció Treviño en declaraciones a la AFP.

El entrenador argentino del Inter, Gerardo 'Tata' Martino, quien regresó a México tras su fracaso con el 'Tri' en el Mundial de Catar 2022, confió en que Messi será de la partida la noche de este miércoles. "Se sintió bien después de haber jugado 45 minutos en la Liga (MLS) el sábado (...), aparentemente la lesión va quedando atrás que es lo más importante, independientemente del partido" contra Monterrey, declaró 'El Tata' el martes en rueda de prensa.

Gerardo 'Tata' Martino y Lionel Messi - Foto: AFP CHANDAN KHANNA/AFP

Martino previó incluso que, fiel a su naturaleza, 'la Pulga' jugará este miércoles "hasta el límite de las posibilidades". El encuentro se disputará bajo la vigilancia de 1.400 agentes de seguridad públicos y privados, un número mayor al que se destina a los compromisos de la Liga mexicana. También se incrementará la seguridad en el perímetro del campo de juego para evitar que se repita el incidente del pasado sábado, cuando una niña saltó a la cancha para tomarse un selfi con Messi en pleno juego contra el Colorado Rapids.

Quien pretenda hacer lo mismo en el estadio BBVA, "va a ser intervenido de inmediato, consignado a las autoridades y suspendido su acceso a todas las plazas del fútbol mexicano", advirtió el gerente de comunicación y medios del Monterrey, Everardo Valdez