"Lionel Messi es un monstruo, pero no se compara con Pelé"; controversia que no tiene final

La reciente despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina reabrió el histórico debate sobre quién es el máximo exponente en la historia del fútbol. A las reacciones y homenajes globales que se presentaron durante varios días, se sumó ahora la voz de Romario, histórico goleador brasileño y campeón del mundo en 1994, quien en declaraciones ofrecidas al diario O Dia de Brasil dejó clara su postura respecto a la comparación entre el astro rosarino y Edson Arantes do Nascimento, Pelé.

“¿Fue más grande que Pelé? Messi es un monstruo, pero no se compara con Pelé. No habrá otro con esa combinación de técnica, velocidad y objetividad. Tengo mucho respeto por Messi, fue uno de los más grandes de todos los tiempos, ¡pero hace 50 años Pelé ya jugaba adelantado a nuestra época!”, expresó el recordado delantero de paso por clubes como Vasco da Gama, PSV, Barcelona y Flamengo, entre otros.

Publicidad

Con sus palabras, el exdelantero rindió tributo a la jerarquía de Messi tras cerrar su ciclo internacional con la Albiceleste, pero reafirmó la supremacía de la leyenda del 'futebol' brasileño al destacar la vigencia conceptual con la que competía décadas atrás.

Pelé, leyenda de Brasil. Getty Images.

Publicidad

De esa manera, vuelve y se abre la controversia con respecto al mejor jugador de todos los tiempos, en la que también entra en escena el nombre de Diego Armando Maradona.



Las declaraciones realizadas por Romario no han pasado desapercibidas y tuvieron eco en diferentes latitudes, incluyendo a Argentina, en donde tienen al rosarino y en la actualidad en el Inter Miami, de la MLS, como ídolo y símbolo de la generación que ganó el título del Mundial Catar 2022, bajo la orientación de Lionel Scaloni y que se quedó con el subtítulo de la Copa del Mundo de 2030 en Estados Unidos, México y Canadá recientemente.

Publicidad

El eterno astro brasileño también complementó y recordó el día de su despedida con la Selección de Brasil "como un gran recuerdo, de mucha emoción".