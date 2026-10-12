Kevin Viveros, de la Selección Colombia a brillar con Paranaense; dos goles y rayó la perfección

Athlético Paranaense goleó 4-1 a Chapecoense por la fecha 30 del Brasileirao y los reflectores se los llevó el colombiano Kevin Viveros gracias a su doblete. El delantero alcanzó los 21 goles y sigue comandando la tabla de goleadores. La prensa le dio su reconocimiento por una nueva gran actuación con el 'rojinegro'.

Viveros fue el mejor calificado de Paranaense con una nota de 9 puntos, rozando la perfección. "Marcó dos veces en la goleada. Marcó el tercer y cuarto gol del Athletico en ese partido y llegó al 21 en el Brasileirão. Se aisló aún más en la artillería de la competición", fue la reseña del portal 'Globo Esporte'.

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De esta manera, el exNacional se sigue consolidando a nivel internacional y dio cuenta una vez más de por qué fue convocado recientemente por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. De hecho, a nivel contractual, se habla que clubes de Europa siguen de cerca a Viveros con intención de ficharlo.

Kevin Viveros, delantero colombiano en Athletico Paranaense Athletico Oficial

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Así fue la victoria de Paranaense con Chapecoense

El partido en el Arena Condá comenzó con mucha intensidad, y a los cinco minutos, el Atlético abrió el marcador con un gol de Leozinho. El Chapecoense buscó reaccionar de inmediato y tuvo una buena oportunidad en el minuto 12 cuando Garcez aprovechó el rebote y, con una chilena, estrelló el balón contra el travesaño del portero rival. Luego, en el minuto 24, Giovanni Augusto centró al área, Garcez cabeceó el balón y Túlio remató de volea, enviando el balón peligrosamente desviado de la portería de Mycael. A pesar de las buenas ocasiones creadas por el equipo verdiblanco, fue el Atlético quien anotó en dos ocasiones más: con Luiz Gustavo en el minuto 28 y Viveros en el minuto 31.



Aún en la fase inicial, Chapecoense tuvo otra oportunidad con Garcez, quien realizó un gran cabezazo en el minuto 44, pero fue detenido por la parada de Mycael, y con Marcinho, quien recibió el balón en el lado izquierdo del área después de que Túlio lanzara un contraataque y definió con precisión, enviándolo muy cerca de la portería.

En la segunda mitad, el técnico Rafael Lacerda realizó cambios en el equipo y Chapecoense creó varias ocasiones, pero Mycael las frustró con buenas atajadas. En el minuto 26, Bolasie realizó una buena jugada individual por la izquierda y le pasó el balón a Garcez, quien remató a gol, reduciendo la desventaja para Chape. En el minuto 32, Viveros anotó su segundo gol, dejando el marcador final en 4-1.