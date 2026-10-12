Juan Guillermo Cuadrado comanda la 'banda' de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

La fecha 13 del fútbol profesional colombiano continúa este martes 13 de octubre con el partido entre Millonarios y Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, a las 8:30 de la noche (hora Colombia).

Cómo es costumbre, 24 horas antes, el conjunto 'embajador' compartió en redes sociales el listado de jugadores convocados por el director técnico Alberto Gamero.

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La principal baja de la escuadra azul tiene que ver con la ausencia de Francisco Chaverra, quien pagará fecha de sanción, luego de la expulsión que sufrió a los 88 minutos en el partido de la jornada anterior contra Fortaleza. Dicho esto, el elegido por el estratega samario para reemplazarlo dentro de la convocatoria es Julián Ángulo.

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En cuanto al resto de la nómina sobresalen Javier Burrai en el arco, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero y Sebastián Valencia en la defensa; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David, Macalister Silva y Rodrigo Ureña, en la zona media; y Andrés Estupiñán y Leonardo Castro, en el ataque.



Millonarios viene de empatar 1-1 con Fortaleza, en un partido en el que se puso ventaja a los 88 minutos y posteriormente se lo igualaron al 90+2. Los capitalinos se ubican en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 22 unidades, producto de cinco victorias, siete empates y dos derrotas.

El partido más reciente entre embajadores y albos fue el 21 de marzo de este año con victoria 4-1 de los azules en el estadio Palogrande. Ahora bien, en cuanto al último juego en Bogotá, el antecedente fue un empate 0-0 el 29 de octubre de 2025.

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Por último, si tenemos en cuenta los últimos 10 enfrentamientos, Millonarios aparece con dos triunfos, Once Caldas con tres victorias y se registran cinco empates.

Convocados de Millonarios



Javier Burrai

James Aguirre

Samuel Martín

Stiven Barreiro

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Juan Guillermo Cuadrado

Daniel Ruiz

David Macalister Silva

Rodrigo Ureña

Stiven Vega

Carlos Darwin Quintero

Sebastián Del Castillo

Leonai Souza

Andrey Estupiñán

Leonardo Castro

Julián Angulo

Sebastián Mosquera

¡Vamos todos unidos a El Campín! 🏟️💙



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el encuentro frente a Once Caldas. pic.twitter.com/b0ogzIyMBW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 12, 2026