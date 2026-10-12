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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Guillermo Cuadrado comanda la 'banda' de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

Juan Guillermo Cuadrado comanda la 'banda' de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

Millonarios recibirá a Once Caldas por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026 y en Gol Caracol le contamos quiénes fueron los elegidos por Alberto Gamero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Millonarios enfrenta al Baranquilla FC por los octavos de final de la Copa BetPlay II-2026.
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Foto: Colprensa

La fecha 13 del fútbol profesional colombiano continúa este martes 13 de octubre con el partido entre Millonarios y Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, a las 8:30 de la noche (hora Colombia).

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Cómo es costumbre, 24 horas antes, el conjunto 'embajador' compartió en redes sociales el listado de jugadores convocados por el director técnico Alberto Gamero.

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La principal baja de la escuadra azul tiene que ver con la ausencia de Francisco Chaverra, quien pagará fecha de sanción, luego de la expulsión que sufrió a los 88 minutos en el partido de la jornada anterior contra Fortaleza. Dicho esto, el elegido por el estratega samario para reemplazarlo dentro de la convocatoria es Julián Ángulo.

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En cuanto al resto de la nómina sobresalen Javier Burrai en el arco, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero y Sebastián Valencia en la defensa; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David, Macalister Silva y Rodrigo Ureña, en la zona media; y Andrés Estupiñán y Leonardo Castro, en el ataque.

Millonarios viene de empatar 1-1 con Fortaleza, en un partido en el que se puso ventaja a los 88 minutos y posteriormente se lo igualaron al 90+2. Los capitalinos se ubican en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 22 unidades, producto de cinco victorias, siete empates y dos derrotas.

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El partido más reciente entre embajadores y albos fue el 21 de marzo de este año con victoria 4-1 de los azules en el estadio Palogrande. Ahora bien, en cuanto al último juego en Bogotá, el antecedente fue un empate 0-0 el 29 de octubre de 2025.

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Por último, si tenemos en cuenta los últimos 10 enfrentamientos, Millonarios aparece con dos triunfos, Once Caldas con tres victorias y se registran cinco empates.

Convocados de Millonarios

  • Javier Burrai
  • James Aguirre
  • Samuel Martín
  • Stiven Barreiro
  • Sergio Mosquera
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • Daniel Ruiz
  • David Macalister Silva
  • Rodrigo Ureña
  • Stiven Vega
  • Carlos Darwin Quintero
  • Sebastián Del Castillo
  • Leonai Souza
  • Andrey Estupiñán
  • Leonardo Castro
  • Julián Angulo
  • Sebastián Mosquera

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