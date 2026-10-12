Juan Guillermo Cuadrado comanda la 'banda' de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

La fecha 13 del fútbol profesional colombiano continúa este martes 13 de octubre con el partido entre Millonarios y Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, a las 8:30 de la noche (hora Colombia).
Cómo es costumbre, 24 horas antes, el conjunto 'embajador' compartió en redes sociales el listado de jugadores convocados por el director técnico Alberto Gamero.
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La principal baja de la escuadra azul tiene que ver con la ausencia de Francisco Chaverra, quien pagará fecha de sanción, luego de la expulsión que sufrió a los 88 minutos en el partido de la jornada anterior contra Fortaleza. Dicho esto, el elegido por el estratega samario para reemplazarlo dentro de la convocatoria es Julián Ángulo.
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En cuanto al resto de la nómina sobresalen Javier Burrai en el arco, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero y Sebastián Valencia en la defensa; Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David, Macalister Silva y Rodrigo Ureña, en la zona media; y Andrés Estupiñán y Leonardo Castro, en el ataque.
Millonarios viene de empatar 1-1 con Fortaleza, en un partido en el que se puso ventaja a los 88 minutos y posteriormente se lo igualaron al 90+2. Los capitalinos se ubican en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 22 unidades, producto de cinco victorias, siete empates y dos derrotas.
El partido más reciente entre embajadores y albos fue el 21 de marzo de este año con victoria 4-1 de los azules en el estadio Palogrande. Ahora bien, en cuanto al último juego en Bogotá, el antecedente fue un empate 0-0 el 29 de octubre de 2025.
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Por último, si tenemos en cuenta los últimos 10 enfrentamientos, Millonarios aparece con dos triunfos, Once Caldas con tres victorias y se registran cinco empates.
Convocados de Millonarios
- Javier Burrai
- James Aguirre
- Samuel Martín
- Stiven Barreiro
- Sergio Mosquera
- Danovis Banguero
- Sebastián Valencia
- Andrés Llinás
- Juan Guillermo Cuadrado
- Daniel Ruiz
- David Macalister Silva
- Rodrigo Ureña
- Stiven Vega
- Carlos Darwin Quintero
- Sebastián Del Castillo
- Leonai Souza
- Andrey Estupiñán
- Leonardo Castro
- Julián Angulo
- Sebastián Mosquera
¡Vamos todos unidos a El Campín! 🏟️💙— Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 12, 2026
▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el encuentro frente a Once Caldas. pic.twitter.com/b0ogzIyMBW
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