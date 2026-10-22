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Gol Caracol  / Lionel Messi: "mi padre estaba ilusionado con este premio; seguramente lo está disfrutando"

Lionel Messi: "mi padre estaba ilusionado con este premio; seguramente lo está disfrutando"

Como si algo más le faltara a Lionel Messi, fue elegido para recibir un importante galardón y, en sus declaraciones, recordó a su papá, fallecido el 8 de agosto.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Lionel Messi, jugador argentino de Inter Miami, ganó el Premio Princesa de los Deportes
Lionel Messi, jugador argentino de Inter Miami, ganó el Premio Princesa de los Deportes
AFP

El futbolista argentino, Lionel Messi, afirmó que su padre, fallecido el pasado 8 de agosto, estaba "muy ilusionado" con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que el viernes recogerá en Oviedo en una ceremonia presidida por los reyes de España.

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En una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Messi habló de los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó su padre.

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Su padre, Jorge, estaba "muy feliz" por un galardón que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha" o de lo que ha hecho durante toda su carrera, así que "seguramente lo estará disfrutando también".

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Precisamente por el "significado" de este premio, su padre insistía mucho en que había que desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo, aunque sabían que podría ser "difícil" por los partidos que tiene con su actual equipo, el Inter Miami C.F.

Messi incidió en que aquellos valores que sus padres le transmitieron en casa, son los mismos que hoy trata de inculcarle junto a su mujer Antonela a sus tres hijos.

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A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en 2022 dijo sentirse "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por este reconocimiento y aseguró que conoce su "significado" después de vivir más de veinte años en España.

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Messi, a quien aguardaban cientos de aficionados a las puertas del hotel, muchos de ellos argentinos, según el mismo apreció, también destacó los valores que le inculcaron en el Barcelona, el club de su "vida".

"Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer, muchas responsabilidades que tiene uno antes de ir a entrenar o ir a jugar", reflexionó sobre su formación en el Barcelona.

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