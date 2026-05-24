Luis Sinisterra está de regreso. Infortunadamente, las lesiones no le han permitido la continuidad que deseaba, pero su calidad no se pone en duda. Cada vez que salta a la canchas, aporta con su regate, velocidad y buena técnica. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 24 de mayo, por la fecha 17 del Brasileirao, diciendo presente al inflar las redes para marcar el segundo tanto del Cruzeiro.

La acción se presentó al minuto 72, cuando armaron una buena jugada colectiva, a puro toque, que llegó al costado derecho para entrar al área. En ese momento, Christian levantó la cabeza y puso un excelente pase, dejando solo al colombiano, que no perdonó con el arco solo. Dicha anotación significó el 2-0 parcial frente a Chapecoense, que descontaría al 78' para poner el 2-1 definitivo.

Vea el gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao

#GOL 🇧🇷 | ¡Gooooooooooool Sinisterra ⚽️!



85’ Cruzeiro [14] 2-1 Chapecoense [20]

- Luego de varias lesiones el colombiano regresa y de gran manera, anotando el tanto de los 3 puntos para el equipo de casa.



¡Vamos 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/Bs9vqXcqWQ — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) May 24, 2026