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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao

Vea el gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao

Por la fecha 17 del fútbol brasileño, el jugador colombiano, Luis Sinisterra, dijo presente, inflando las redes para sentenciar la victoria de su equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao

Luis Sinisterra está de regreso. Infortunadamente, las lesiones no le han permitido la continuidad que deseaba, pero su calidad no se pone en duda. Cada vez que salta a la canchas, aporta con su regate, velocidad y buena técnica. Prueba de ello fue lo ocurrido este domingo 24 de mayo, por la fecha 17 del Brasileirao, diciendo presente al inflar las redes para marcar el segundo tanto del Cruzeiro.

Luis Sinisterra es nuevo fichaje del Cruzeiro, de Brasil.
Colombianos en el exterior

Luis Sinisterra anotó su primer gol con Cruzeiro; sufrió Santiago Arias y cayó Bahía

La acción se presentó al minuto 72, cuando armaron una buena jugada colectiva, a puro toque, que llegó al costado derecho para entrar al área. En ese momento, Christian levantó la cabeza y puso un excelente pase, dejando solo al colombiano, que no perdonó con el arco solo. Dicha anotación significó el 2-0 parcial frente a Chapecoense, que descontaría al 78' para poner el 2-1 definitivo.

Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio del Cruzeiro

Vea el gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro vs Chapecoense en el Brasileirao

Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio de Cruzeiro
Colombianos en el exterior

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Luis Sinisterra en acción de juego con Cruzeiro.
Colombianos en el exterior

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Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio de Cruzeiro
Colombianos en el exterior

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