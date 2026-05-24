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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Kevin Viveros no hay quién lo pare en el Brasileirao; vea su doblete con Athletico Paranaense

A Kevin Viveros no hay quién lo pare en el Brasileirao; vea su doblete con Athletico Paranaense

El delantero colombiano sigue infalible en el fútbol brasileño. Ahora, volvió a anotar dos golazos con Paranaense este domingo, en el triunfo 1-2 contra Remo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de may, 2026
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Kevin Viveros es goleador en Athletico Paranaense.

Este domingo 24 de mayo, Athletico Paranaense enfrentó a Remo, por el duelo correspondiente a la jornada 17 del Brasileirao.

Evidentemente, uno de los protagonistas en el juego fue el colombiano Kevin Viveros, quien se 'lució' con dos importantes anotaciones, que le terminaron dando el triunfo al cuadro 'rojinegro'.

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Para poner la igualdad parcial, el 'cafetero' apareció a los 45 minutos de partido, empujando el esférico para poner a festejar a toda la afición de Paranaense.

Pero eso no fue todo, pues el colombiano nuevamente tuvo un momento de lucidez y, frente al arco, no perdonó para sentenciar el 2-1 definitivo del encuentro, que le terminó dando el triunfo final a su equipo.

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