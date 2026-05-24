A Kevin Viveros no hay quién lo pare en el Brasileirao; vea su doblete con Athletico Paranaense

Este domingo 24 de mayo, Athletico Paranaense enfrentó a Remo, por el duelo correspondiente a la jornada 17 del Brasileirao.
Evidentemente, uno de los protagonistas en el juego fue el colombiano Kevin Viveros, quien se 'lució' con dos importantes anotaciones, que le terminaron dando el triunfo al cuadro 'rojinegro'.
Para poner la igualdad parcial, el 'cafetero' apareció a los 45 minutos de partido, empujando el esférico para poner a festejar a toda la afición de Paranaense.
#GOL 🇧🇷 | ¡GOOOOOOOOOL Kevin Viveros ⚽️!— Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) May 24, 2026
45’ Remo [19] 1-1 Atletico PR [5]
- Noveno gol del colombiano en el Brasileirao para poner el empate de la visita. Gran nivel de Kevin que va por más.
¡Vamos con toda 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/09XmaTOKjn
Pero eso no fue todo, pues el colombiano nuevamente tuvo un momento de lucidez y, frente al arco, no perdonó para sentenciar el 2-1 definitivo del encuentro, que le terminó dando el triunfo final a su equipo.
#DOBLETE 🇧🇷 | ¡Goooooooooool Viveros ⚽️!— Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) May 24, 2026
65’ Remo [19] 1-2 Atletico PR [4]
- DÉCIMO tanto del colombiano que adelanta a la visita en condición de visitante. Es el GOLEADOR de la liga en solitario.
¡Vamos 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/nrlynUYm6w
Publicidad