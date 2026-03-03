¿Cuánto pediría Sporting para dejar partir a Luis Javier Suárez, goleador sensación en Europa?

Luis Javier Suárez sigue siendo el hombre sensación en territorio europeo, tras un fantástico y goleador presente con el Sporting de Lisboa; cuadro, en el que lleva menos de una temporada.

Y es que, sus números son de otro planeta; pero no solamente los del registro personal con el conjunto portugués, sino que también de los que se hablan en el ‘viejo continente’, respecto a una posible venta de cara al próximo mercado de fichajes.

A pesar de que el colombiano lleva menos de un año con los ‘leones’; en la institución ‘lusa’ ya analizan su salida y, ante el interés de varios grandes europeos, ya le pusieron precio Luis Suárez, quien sigue sumando lúcidas actuaciones con goles, asistencias y más.

“Tanto el Liverpool como el Newcastle United están considerando fichar a Luis Suárez. Sin embargo, un acuerdo no será barato, ya que se espera que el Sporting exija alrededor de 60 millones de euros por la transferencia”, fue la reciente información que se conoció de ‘Sports Boom’.



Es importante recalcar que, a inicio de temporada, cuando el conjunto portugués estaba interesado en fichar al colombiano, tuvo que pagarle a Almería una cifra aproximada a los 23 millones de euros, para poder quedarse con los derechos deportivos de él.

Publicidad

Ante este panorama, ahora se prevé que Sporting Lisboa pueda, incluso, hasta triplicar esa cifra, sumando importantes ganancias con la llegada del ‘cafetero’, quien en menos de una temporada ha correspondido con cada peso invertido en él.

Esto, sumado al hecho de que fue uno de los más criticados en el mercado por haber llegado a las toldas de los ‘leones’. Sin embargo, sus lúcidas actuaciones y ‘estelares’ números hablan por sí solos.