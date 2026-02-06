Liverpool, a alistar el bolsillo; tendría que pagar millonaria suma a rival directo en Premier

El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 2,8 millones de libras (3,1 millones de euros) en concepto de formación y desarrollo del jugador por Rio Ngumoha.

Los 'Reds' ficharon al atacante en septiembre de 2024, cuando este tenía 16 años, después de que se marchara de la cantera del Chelsea, y un tribunal británico ha determinado que los 'Blues' tienen derecho a una compensación económica por el desarrollo y la formación del futbolista.

Esta cantidad ha sido fijada en 2,8 millones de libras, pero si se cumplen una serie de requisitos, podría ascender hasta los 6,8 millones de libras, además de que el Chelsea se guarda el 20 % de una posible compra, informó "The Athletic".

Ngumoha ha jugado trece partidos para el Liverpool esta temporada y a principios de campaña marcó el gol del triunfo en el último minuto contra el Newcastle United, lo que le convirtió en el goleador más joven de la historia del club con 16 años y 361 días.



💰 El Liverpool debe pagar una tarifa inicial de 3,2 M€ que podría aumentar en otros 4,5 M€ por el fichaje de Rio Ngumoha procedente del Chelsea, explica @TheAthleticFC. Básicamente derechos de formación que quedaban a la espera de que un tribunal dictaminara cuánto.



📌… pic.twitter.com/RVInidBvBS — Angelo Gómez (@angelogomezo) February 5, 2026

Además, en el duelo de FA Cup contra el Accrington en enero de 2025, se convirtió en el titular más joven de la institución con 16 años y 135 días.



¿Quién es Rio Ngumoha, joven promesa del Liverpool?

Rio Ngumoha es un joven futbolista inglé, que nació nació el 29 de agosto de 2008 en Newham (Londres, Inglaterra). Por su talento y calidad, ha llamado la atención en el fútbol formativo por su enorme talento ofensivo. Se desempeña principalmente como extremo, destacándose por su velocidad, regate explosivo y capacidad para encarar en el uno contra uno.

Formado en academias de alto nivel en Inglaterra, Ngumoha ha sido considerado uno de los prospectos más prometedores de su generación, participando en selecciones juveniles y competiciones de élite para su edad. Su juego se caracteriza por la creatividad, el desequilibrio por las bandas y una gran confianza con el balón en los pies. Gracias a su proyección, es seguido de cerca por entrenadores y analistas, quienes lo ven como un futbolista con potencial para llegar al máximo nivel del fútbol profesional en los próximos años.

