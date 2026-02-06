"Santos Borré entrena con cercano a Mohamed Salah"; filtran secretos de su plan en año del Mundial

A días de que la Selección Colombia debute en la Copa del Mundo 2026; una de las figuras en el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ya se prepara para lo que será este importante certamen, en el que espera hacer presencia, ya sea siendo titular o suplente.

El hombre en mención se trata de Rafael Santos Borre, quien ha sido uno de los atacantes más criticados últimamente en la era del estratega argentino. Sin embargo, en su intención de iniciar con pie derecho este nuevo año, el delantero barranquillero empezó a tomar medidas que ya dan de qué hablar en Brasil.

“Lejos del estadio Beira-Rio y del centro de entrenamiento Parque Gigante, Borré se mantiene concentrado tanto en su cuerpo como en su mente. Está realizando entrenamientos específicos con un entrenador que trabajó con Mohamed Salah, ahora estrella del Liverpool, durante su etapa en la Roma”, reveló el medio ‘Globo Esporte’, que detalló la metodología del colombiano para este 2026, pensando en llegar en óptimas condiciones al certamen mundialista.

Rafael Santos Borré celebra gol con Internacional - Foto: Internacional Oficial

Y es que, siguiéndole los paso al astro egipcio; Rafael Santos Borré tiene la intención de elevar su nivel futbolístico, al igual que las estadísticas de cara al arco; uno de los factores que más le han criticado.



“Él está perfeccionando los fundamentos, repitiendo jugadas de ataque y simulando situaciones reales de juego. La estrategia ha sido efectiva", complementó el portal brasileño, que también sacó a la ‘luz’ los números del colombiano en este inicio de año, con el Internacional de Porto Alegre.

En menos de dos meses, el colombiano ha disputado cinco encuentros con el cuadro ‘colorado’, apareciendo en cuatro de ellos como titular y anotando cinco tantos, junto a una asistencia. Para las estadísticas, sería 1 gol cada 77 minutos y una participación de gol cada 63 minutos.

Y justamente, este gran arranque del barranquillero con Internacional de Porto Alegre, le ha hecho ganar elogios, incluso de su propio entrenador, quien le puso la vara alta con importante cifra goleadora para esta temporada.

"Siempre dio el 100%, con o sin balón. Si Dios quiere, marcará 30 goles, como se merece. Estoy muy contento con Rafa", dijo Pablo Pezzolano días atrás, referente al buen momento del colombiano.

Rafael Santos Borré festejando una anotación por Copa Libertadores, con Internacional. Foto: Getty Images.

¿En qué grupo quedó la Selección Colombia, para el Mundial 2026?

Tras realizarse el sorteo de la Copa del Mundo, se determinó que el combinado 'cafetero' quedara instalado en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje FIFA 1.