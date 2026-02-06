¿Lionel Messi de nuevo al Barcelona?; "llevamos dos años y medio trabajando en eso"

El aspirante a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha asegurado este viernes que lleva "dos años y medio trabajando" para restablecer con Leo Messi "los puentes para que vuelva al Barça" y que ha compartido esta idea "con su entorno".

En una entrevista concedida 'El món a RAC1', Font ha asegurado, no obstante, que el excrack azulgrana, ahora en el Inter de Miami, "no se tiene que mojar" sobre a quién apoya en las próximas elecciones al club, "porque los activos del club no tendrían que jugar a hacer política".

Font ha desvelado que no cuenta con el actual director deportivo del club, el portugués Anderson de Souza 'Deco', "porque es un cargo de confianza de Joan Laporta (actual presidente) y Alejandro Echevarría (excuñado de Laporta que participa de todas las decisiones en la comisión deportiva)".

En este sentido, el empresario catalán ha lamentado no poder desvelar el nombre de la persona que sustituirá a Deco -"no podemos anunciarlo porque tiene contrato", ha apuntado-, aunque ha asegurado que la estructura que liderará el nuevo director deportivo "encajará mejor con el trabajo de Flick".



Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami de la MLS. AFP

Preguntado sobre qué pasaría si el técnico alemán pide la continuidad de Deco, Font ha respondido que "ya se hablaría", pero ha insistido en que está "convencido" de la apuesta que tiene pensada para la secretaría técnica sería del agrado del actual entrenador del Barça.

Ante este panorama, nuevamente se vuelve a abrir una puerta para el astro argentino, quien, varios años atrás, había manifestado que su deseo era retirarse en el cuadro 'ulé'; mismo club que lo vio nacer futbolísticamente, cuando solo era un joven con el deseo de debutar y cumplir sus sueños.

Es importante recalcar que, habría que ver si las condiciones económicas también están dadas para este hecho, teniendo en cuenta que Messi tiene actualmente contrato con Inter Miami.