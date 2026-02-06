A qué hora juega HOY y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Chile, por el Sudamericano femenino Sub-20

La espera terminó para la Selección Colombia femenina Sub-20. Este viernes, el equipo dirigido por Carlos Paniagua saltará al césped del estadio Emiliano Ghezzi, en Asunción, para enfrentar a su similar de Chile en lo que será su estreno oficial en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay 2026.

Tras haber descansado en la primera jornada del Grupo A, el combinado nacional llega con la frescura necesaria, pero también con la presión de ratificar su estatus como potencia continental. El objetivo es claro: asegurar uno de los cuatro cupos que otorga el torneo para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se celebrará en septiembre de este año en Polonia.

El panorama para las cafeteras presenta una situación interesante. Mientras Colombia debuta hoy (viernes), la Selección de Chile llega al encuentro con la urgencia a tope. En su primera salida, el conjunto 'austral' sufrió un duro revés al caer derrotado 4-0 ante las anfitrionas, Paraguay.

Esta situación convierte a 'la Roja' en un rival de doble filo: por un lado, golpeado anímicamente por la goleada; por el otro, obligado a sumar puntos para no despedirse prematuramente del sueño mundialista. Se espera que Chile proponga un bloque defensivo sólido para intentar contrarrestar el poderío ofensivo colombiano.



El proceso de Carlos Paniagua ha logrado consolidar nombres que ya ilusionan a la afición. La columna vertebral del equipo está liderada por la guardameta Luisa Agudelo, quien, a pesar de su juventud, ya carga con el liderazgo de haber disputado partidos importantes. Junto a ella, figuras como Juana Ortegón en el mediocampo y la velocidad de Maithe López en el ataque, asoman como las principales armas para romper el celofán en territorio paraguayo.

Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: FCF

Publicidad

El Sudamericano no da tregua. Después del compromiso de hoy, Colombia deberá enfrentar a Venezuela el próximo domingo, seguido por duelos ante Uruguay y Paraguay. Iniciar con una victoria frente a las chilenas no solo daría tranquilidad en la tabla, sino que enviaría un mensaje de autoridad al resto de los competidores del Grupo A y el Grupo B (donde Brasil parte como favorito).



A qué hora juega HOY y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Chile, por el Sudamericano femenino Sub-20

El duelo entre la Selección Colombia y Chile tendrá su pitazo inicial a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá observar a través de la señal principal de Caracol Televisión, Ditu y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto del juego en el portal web de Gol Caracol.