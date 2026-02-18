Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Los casos de racismo con Vinícius y las condenas que ya hubo; antecedentes en España

Los casos de racismo con Vinícius y las condenas que ya hubo; antecedentes en España

Luego de la polémica en la noche de Champions League, el martes, se recuerdan los precedentes con el futbolista brasileño Vinícius, quien ha sido víctima en varias oportunidades.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Vinícius Real Madrid
Vinícius, futbolista con el Real Madrid - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad