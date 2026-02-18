Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Benfica, con video incluido, rechazó la versión de Vinícius, tras polémica de racismo en Champions

Benfica, con video incluido, rechazó la versión de Vinícius, tras polémica de racismo en Champions

Luego del cruce entre el brasileño Vinícius Jr. y el argentino Gianluca Prestianni en el partido de Real Madrid 1-0 Benfica, el propio club portugués defendió a su futbolista con evidencia.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Vinícius Gianluca Prestianni
Vinícius y Gianluca Prestianni en Benfica vs Real Madrid - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad