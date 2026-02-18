Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz destapó su único problema en su etapa en Bayern Múnich; "es difícil"

Luis Díaz destapó su único problema en su etapa en Bayern Múnich; "es difícil"

En una entrevista con la prensa alemana, el colombiano Luis Díaz reveló cuál ha sido su único inconveniente desde que se puso la camiseta del conjunto 'bávaro'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz pelea por ser el mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga
Luis Díaz pelea por ser el mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad