Luis Díaz destapó su único problema en su etapa en Bayern Múnich; "es difícil"

Luis Díaz es la sensación en el Bayern Múnich de Alemania, dejando en claro que su proceso de adaptación ha sido todo un éxito, tras llegar procedente del Liverpool de Inglaterra. El guajiro se ha entendido a la perfección con jugadores clave en la ofensiva de los bávaros como Harry Kane y Michael Olise, y junto a ellos ha formado un tridente de ataque letal. Pese a ese gran panorama, el talentoso extremo reveló en una entrevista que hay solo un problema que se la ha dificultado desde su llegada.

Díaz Marulanda tuvo una larga charla con el portal 'Sky', en la cual reveló detalles inéditos de su fichaje, su relación con sus compañeros y las dificultades. "Cuando el FC Bayern me contactó, supe desde el primer momento que quería fichar. Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía prácticamente qué esperar. Fue una buena decisión: una decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo. Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta. Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno, a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda al respecto", dijo sobre su elección para cambiar de aires desde los 'reds'.

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich. X de @FCBayernES

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para 'Lucho', quien contó que presenta un problema que reconoce también tuvo durante su estadía en Inglaterra. "Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma… pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo", confesó el jugador que espera ser protagonista con la Selección Colombia en el Mundial 2026.



Lo cierto es que más allá de la barrera del idioma, Díaz ha hablado en la cancha con 19 goles y 15 asistencias en 32 juegos con la camiseta del Bayern Múnich. El próximo reto de los 'bávaros' será este sábado 21 de febrero contra el Eintracht Frankfurt, en el Allianz Arena.