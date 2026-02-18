El incidente entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni acapara las portadas de la prensa portuguesa

El incidente entre Vinícius y Prestianni en el partido de anoche entre el Real Madrid y el Benfica en el Estádio da Luz, donde el argentino supuestamente profirió insultos racistas contra el brasileño, copa este miércoles las portadas de la prensa deportiva de Portugal, e incluso de los medios generalistas.

'A Bola' abre con el titular 'El Benfica defiende a Prestianni en vídeo y ponen en cuestión la versión del Real Madrid' y tiene varios despieces con la acusación de Vini Jr. y las reacciones de Prestianni, Mourinho y los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. tuvieron fuerte cruce en Benfica vs. Real Madrid. Getty Images.

'O Jogo' titula con 'Vinicius Jr. se pronuncia sobre el caso con Prestianni: Racistas son, por encima de todo, cobardes' y lo acompaña de una foto del momento en que el argentino se tapa la boca con la camiseta y le dice algo al brasileño, que fue lo que motivó la activación del protocolo antirracista después de que el delantero merengue denunciara que se trataba de insultos racistas.



También recoge las palabras de Mbappé después del encuentro, cuando afirmó que Prestianni había llamado cinco veces "mono" a Prestianni y las de Mourinho, quien dijo que este tipo de incidentes pasan en muchos estadios y hay algo que no está bien.

Otro asunto que destaca, citando a medios españoles, es la supuesta polémica protagonizada por el presidente del Benfica, Rui Costa, en los vestuarios con un miembro de la comitiva del Real Madrid, con quien supuestamente llegó a las manos, lo que ha sido negado por el club lisboeta.

El medio 'O Record' se centra en su portada en la controversia en torno a Costa y publica en su web un vídeo de la CBS donde se ve al presidente del Benfica hablando con otra persona, que de ser miembro del Real Madrid no sería ningún jugador ni técnico, hasta que finalmente son separados.

La prensa generalista lusa también informa de la polémica, como Expresso, que en su web habla de las acusaciones de Vinicius a Prestianni o Público, que publica un artículo sobre el protocolo antirracista de la UEFA.

La cadena CNN Portugal destaca en su página de internet las declaraciones de Mbappé tras el encuentro, al igual que el canal público RTP, que subraya 'Mbappé critica duramente a Prestianni tras supuesto episodio de racismo'.

El suceso se produjo después de que Vinicius marcara el único gol del partido en el minuto 50, celebrara el tanto junto al banderín de córner y tuviera un intercambio de palabras con Prestianni, que se tapó la boca con la camiseta para decirle algo.

Acto seguido, Vini Jr. denunció insultos racistas ante el árbitro francés François Letexier, quien aplicó el protocolo y mantuvo el encuentro parado para investigar lo sucedido durante siete minutos.

El Madrid ganó anoche 0-1 al Benfica en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones y volverán a verse las caras el 25 de febrero en la vuelta en el Bernabeu.