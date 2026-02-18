Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El incidente entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni acapara las portadas de la prensa portuguesa

El incidente entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni acapara las portadas de la prensa portuguesa

Este miércoles, los medios 'lusos' pusieron la lupa en cada detalle de lo ocurrido en el juego del Benfica y Real Madrid, tras las acusaciones de racismo de Vinícius Jr. contra Gianluca Prestianni.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni en Benfica vs. Real Madrid.
Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni en Benfica vs. Real Madrid.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad