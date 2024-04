Luis de la Fuente, DT de España: "Habíamos perdido la costumbre de perder"

Luis de la Fuente,técnico de la selección española, manifestó que el equipo había "perdido la costumbre de perder" y que, aunque no le guste la derrota, se queda con una lectura positiva.

España sufrió este viernes 22 de marzo la segunda derrota de la era 'Luis de la Fuente', al caer contra la Selección Colombia por 1-0 con un golazo de Daniel Muñoz tras asistencia de Luis Díaz.

"No es agradable perder ningún partido. Habíamos perdido la costumbre de perder. Hoy (viernes) teníamos un rival muy fuerte en frente y nos tenemos que quedar con las lecturas positivas. Ha sido una primera parte muy buena y hemos perdido el control en la segunda. Ahí hemos jugado más a los que a ellos les interesa. Nos han sacado del partido", afirmó De la Fuente en rueda de prensa.

Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. España, por duelo de fogueo. Foto: FCF.

"Hemos afrontado el partido para ganar. No sabemos jugar a otra cosa que no sea a ganar. En ese primer tiempo hemos estado cerca de tener una ventaja en el marcador. En la segunda, el rival también juega. No ha faltado ambición ni ganas de competir. Ahora los jugadores están mal, porque no les gusta perder. Esto es bueno, tener un equipo con tantas ganas de ganar", expresó el timonel de la 'roja', campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Otras declaraciones de Luis de la Fuente:

"Los debuts no han sido de manera caprichosa, queríamos ver a esos jugadores en estos escenarios porque son nuestro futuro, para que cuando requiramos de ellos en junio estén preparados. No nos gusta perder, pero la lectura es positiva".

Ahora España volverá a Madrid, donde se enfrentará el 26 de marzo en el Santiago Bernabéu a Brasil. "El martes será otro partido, estoy convencido", concluyó el DT de la Selección de España.

Por su parte, Gerard Moreno, jugador del Villarreal, explicó que se van "jodidos" tras caer contra Colombia en el primero de los dos amistosos que jugará el equipo estos días.

"Al final nosotros siempre tenemos el objetivo de ganar. Es nuestra mentalidad, hoy (viernes) no ha podido ser, pero los primeros 40 minutos hemos estado bien. Luego nos han ido llevando hacia atrás. El gol ha sido de una gran jugada individual y nos ha puesto el partido cuesta arriba", dijo Moreno en la zona mixta del estadio Olímpico de Londres.

Y agregó: "El martes tenemos otra oportunidad para ganar", aportó Gerard sobre el duelo contra Brasil en el Santiago Bernabéu, el martes 26 de marzo.

Jugadoras de la Selección Colombia celebran su victoria sobre España, en el estadio Olímpico de Londres Getty Images