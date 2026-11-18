El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, de baja médica en las últimas semanas, estará el viernes 20 de noviembre en el banquillo contra el Colonia en la décima jornada de la Bundesliga 2026/2027, dio a entender el club 'bávaro' este miércoles.

Casi un mes después de la hospitalización del técnico belga, de 40 años, y de las pruebas médicas que revelaron una meningitis, el líder de la Liga alemana anunció que Kompany estará el jueves en la conferencia de prensa de la víspera del partido y ello hace pensar que estará igualmente dirigiendo a Luis Díaz y compañía, un día después en el Allianz Arena.

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Vincent Kompany había regresado ya al centro de entrenamiento del rojo de Baviera la pasada semana, aunque sin estar plenamente recuperado.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern AFP

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El pasado 23 de octubre se desplomó mientras seguía un entrenamiento y pasó cinco días en el hospital.



El director deportivo del club, Max Eberl, anunció después que se trataba de una meningitis y que Kompany estaría de baja varias semanas.

Durante su ausencia, ha sido su adjunto, Aaron Danks, el encargado de dirigir al equipo y en ese tiempo el balance ha sido de cuatro triunfos y un empate.

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¿Cuándo es Bayern Múnich vs. Colonia por la Bundesliga?

El partido contra el Colonia por la Liga de Alemania ha sido adelantado para este viernes 20 de noviembre para darle más tiempo al Bayern de preparar su siguiente duelo, que será el martes en el campo del equipo francés Lille, válido por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

