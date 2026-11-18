El gran momento futbolístico de Luis Díaz en el Bayern Múnich sigue recibiendo reconocimiento a nivel internacional. Este miércoles 18 de noviembre se dio a conocer la lista oficial de nominados al premio Best Forward (mejor delantero) de los Globe Soccer Awards 2026, gala en la que el extremo guajiro aparece dentro de un selecto grupo de catorce atacantes de la élite mundial.

La inclusión del referente de la Selección Colombia confirma el impacto inmediato que ha tenido en el fútbol de Alemania, mismo donde conforma uno de los tridentes ofensivos más temidos de Europa junto a Harry Kane y Michael Olise. Precisamente, tanto el goleador inglés como el extremo francés también integran la lista de candidatos, reflejando el dominio ofensivo del conjunto 'bávaro' en el último año.

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La competencia por el galardón será de máximo nivel, pues Díaz Marulanda comparte nominación con algunas de las mayores figuras del balompié internacional. En el listado figuran Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quienes militan en el Real Madrid; Erling Haaland, del Manchester City; Lamine Yamal y Raphinha, que son baluartes en el Barcelona, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, del París Saint-Germain (PSG); además de Bukayo Saka, del Arsenal.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. Foto: AFP

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Por el lado sudamericano, además del atacante colombiano, únicamente aparecen los argentinos Lionel Messi(Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán), junto al brasileño Raphinha.



La organización de los Globe Soccer Awards ya habilitó la primera fase de votación abierta para los aficionados, a través de su plataforma oficial: vote.globesoccer.com, donde los hinchas tienen la posibilidad de impulsar la candidatura del extremo guajiro.

Hay que indicar que el proceso es gratuito, ya que basta con acceder a la sección 'Best Forward', hacer clic sobre el nombre de Luis Díaz y validar el voto para que sume en el conteo general que definirá al grupo de finalistas antes de la gala.

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Esta fase definirá a los aspirantes al trofeo, quienes posteriormente serán evaluados mediante una combinación entre el apoyo de los aficionados y el veredicto del jurado oficial de los premios.

Acá el listado completo de los nominados al premio Best Forward en los Globe Soccer Awards 2026:

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Lionel Messi (Inter Miami)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Raphinha (FC Barcelona)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal).