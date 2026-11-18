Este miércoles el calendario futbolero trae acción en la UEFA Champions League femenina, y allí, la colombiana Linda Caicedo intentará brillar con el Real Madrid que recibe al Inter de Milán en la cancha del Alfredo Di Stéfano.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 18 de noviembre del 2026:
|Partido
|Hora
|Competición
|Canales
|Real Madrid Femenino vs. Inter de Milán Femenino
|12:45 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN
|BK Häcken Femenino vs. Manchester City Femenino
|12:45 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium
|Chelsea Femenino vs. Paris Saint-Germain
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina
|Disney+ Premium, ESPN 4
|Juventus Femenino vs. OH Leuven Women
|3:00 p. m.
|Champions League Femenina
|No especificado