El español Carlos Alcaraz firmó este miércoles otro recital en las Finales ATP ante el ruso Daniil Medvedev, al que superó con autoridad 6-2 y 6-4 para quedarse a un paso de las semifinales, aunque acabó el encuentro con molestias físicas y los isquiotibiales vendados.

El murciano lo tiene todo de cara para clasificar a las semifinales, aunque tendrá que esperar al duelo de sus rivales de grupo Flavio Cobolli y Frances Tiafoe para certificarlo matemáticamente.

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El ruso, que disputa por séptima vez la también conocida como Copa de Maestros, se lo juega a todo o nada en su próximo partido contra el estadounidense Frances Tiafoe.

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El duelo contra el ruso, el único del torneo, junto al alemán Alexander Zverev, que sabe lo que es ganarlo, se presentó como la pugna por el primer puesto. Ambos venían de ganar sus respectivos partidos, demostrando un gran nivel y sin ceder ningún set. Los grandes favoritos en ese lado del cuadrante.



El pasado lunes, el tenista de El Palmar brilló en su estreno. Endosó un doble 6-2 al estadounidense Tiafoe tras un recital y ratificó por qué es el rival a batir. Hizo lo propio en la jornada matutina de hoy.

Carlos Alcaraz, tenista español. afp.

Fue un duelo de titanes, pero Medvedev siempre estuvo por detrás. Pese a estar acertado en varios puntos y devoluciones, tenía delante a un Alcaraz enfilado. Imparable. Le rompió el servicio en dos ocasiones, una de ellas sin conceder ni un punto, y cerró la primera manga en poco más de media hora.

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El español hizo parecer a su rival un principiante. Mostró un nivel muy alto, y en un momento dado, la reacción del ruso fue la misma que la de Tiafoe en la jornada anterior: incredulidad. Tras su lesión, Alcaraz regresó fuerte, y despejó de nuevo las dudas sobre las molestias en su rodilla derecha.

"Me habéis visto moverme bien, ¿no?", dijo, entre risas, al ser preguntado el lunes por sus posibles molestias físicas. Volvió a dominar la pista en esta jornada, se desplazó por la cancha como si estuviera en su casa y neutralizó el arma de su rival, su solidez en defensa.

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El murciano no pisó el freno en el segundo parcial. Comenzó rompiéndole el servicio al moscovita, que no se encontró. No fue por falta de nivel, sino por la superioridad de Alcaraz, que tiene mucha hambre de ganar uno de los pocos trofeos que faltan en su palmarés.

Cuando mejor estaba el español, le golpeó un problema físico. Con 2-1 arriba en el segundo parcial, pidió una pausa médica por problemas en el muslo izquierdo, en la zona del músculo isquiotibial. Hizo un gesto con sus manos para indicarle al fisio que lo tenía cargado y este le dio su masaje correspondiente, además de vendarlo.

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Era el momento de que Medvedev diera un paso adelante. Y mira que lo intentó, pero Alcaraz metió una marcha más, y no quiso desperdiciar un partido que tenía de cara. Aunque cedió algún juego a su rival, cerró el partido en una hora y once minutos. No pareció afectarle al movimiento el problema muscular y fue directo a por el triunfo.

El español encadenó once victorias consecutivas después de conquistar el torneo de Viena y el Masters 1000 de París. El ruso, quien llegó a afirmar recientemente que está cansado de jugar al tenis esta temporada, poco pudo hacer más que rendirse a su rival, y jugarse la clasificación en la próxima jornada.